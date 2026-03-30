Departamentos en alquiler por menos de $400.000 y muy cerca de dos líneas del subte porteño

El barrio de Almagro ofrece tres monoambientes con alquileres de hasta $400.000 por mes, con expensas accesibles y acceso directo a las líneas A y B de subte y a la Avenida Rivadavia. Es uno de los barrios más conectados de la Ciudad de Buenos Aires, el cual limita con Palermo, Caballito, Villa Crespo y Boedo.

Opción 1: $370.000 por mes

Monoambiente ubicado sobre calle Mario Bravo, entre Avenida Corrientes y Valentín Gómez, a tres cuadras de la estación Medrano de la línea B de subte.

El departamento sobre la calle Mario Bravo.

Cuenta con 24 metros cuadrados cubiertos, ambiente subdividido con placard amplio y cocina separada. El alquiler es de $370.000 y las expensas suman $115.000.

Opción 2: $380.000 por mes

Monoambiente lateral sobre Avenida Rivadavia al 3500, entre Billinghurst y Mario Bravo, a media cuadra de la estación Loria de la línea A.

Tiene 30 m², cocina separada amoblada con espacio para heladera. El alquiler es de $380.000 y las expensas son de $70.000.

Opción 3: $400.000 por mes

Departamento de 20 m² en Avenida Díaz Vélez 4074, entre Gascón y Francisco Acuña de Figueroa, a una cuadra de Avenida Medrano.

El departamento que se alquila en el barrio de Almagro.

Cuenta con aire acondicionado y cocina independiente. El alquiler es de $400.000 y las expensas suman $75.000.