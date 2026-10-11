Desde que asumió Javier Milei cerraron más de 32.000 empresas: el deterioro supera al registrado durante la pandemia de Covid-19

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la cantidad de empresas empleadoras que se perdieron o cerraron supera las 32.000, de acuerdo al último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La cantidad de firmas activas con trabajadores registrados volvió a anotar una nueva caída en julio y acumula 18 meses consecutivos en los cuales se redujo la cantidad de empresas en Agentina.

El informe de la SRT, con los últimos datos disponibles en julio, sostuvo que el número de empresas que se perdieron en el mes fue de 948 frente a junio, pasando a haber 480.067 en todo el territorio nacional.

Respecto al mismo mes de 2025, la pérdida total asciende hasta las 15.475 firmas, lo que representa una contracción del 3,1%. Si se tiene en cuenta diciembre del último año, los cierres en 2026 totalizan 9.682, casi un 2% de las 489.749 con las que había cerrado 2025. Y desde que asumió La Libertad Avanza (LLA), el total de las firmas que cerraron es de 32.290. Al cierre del mandato de Alberto Fernández había 512.357 empresas, por lo que la pérdida representa el 6,3%.

Frente a esto, la SRT sostuvo en su informe que la contracción puede deberse a la aparición de otros factores: "Una menor cantidad de empleadores cubiertos puede responder a cierres efectivos, pero también a reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones en la nómina, rescisión de contratos o cambios en la modalidad de organización laboral". En este sentido, aclaró: "La estadística de cobertura no permite atribuir una causa específica a cada baja".

La caída en la cantidad de empresas actual, según esta misma serie, es más acelerada a la que ocurrió en la pandemia de Covid-19. En febrero de 2020, el mes previo a la cuarentena, había en el país 508.187 empresas. En septiembre de 2021, el piso de la serie en esos años, la cifra había caído a 486.782. Es una baja de 21.405 empresas en el período (4,2% del total).

"Desde la salida de la convertibilidad, nunca antes se había experimentado un proceso tan persistente e intenso de reducción de empresas. Para encontrar un nivel similar al actual (480.067 empresas) hay que remontarse exactamente 19 años. En otras palabras, desde julio de 2007 que el país no tenía tan pocas empresas como ahora", explicó Guido Zack, director del área de Economía en Fundar.

Los datos de la SRT incluyen tanto empresas privadas como públicas. La definición contempla a cualquier unidad (persona física o jurídica) que opere con al menos un empleado registrado en relación de dependencia, y no incluye en esa categoría al personal de casas particulares.

Las cifras del empleo y la cantidad de empresas empleadoras van en sintonía con la dinámica negativa del nivel de actividad. Según los números del EMAE, informados por el Indec, en julio la economía se contrajo un 2,9% frente a junio en la medición desestacionalizada y marcó una contracción del 1,4% con respecto a igual mes de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, no obstante, el promedio se ubica un 1,7% por encima de igual período del año anterior.