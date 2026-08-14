"Deseo que...": así "Pitty La Numerologa" despidió a su clienta asesinada por el marido en Devoto

La especialista en numerología Verónica Laura Asad, conocida como "Pitty", compartió una carta de despedida dedicada a Romina Calvo, la mujer de 40 años que fue asesinada en el barrio porteño de Villa Devoto.

La numeróloga se expresó a través de sus redes sociales luego de que se diera a conocer que el asesino y pareja de la víctima, Walter Verón, la mencionó en una carta que dejó en la vivienda familiar tras cometer el crimen.

En su mensaje, la mediática despidió a Calvo, quien trabajana como colaboradora en uno de sus locales de venta al público, y remarcó la importancia de concientizar sobre los episodios de violencia de género.

La numeróloga despidió a la víctima del femicio en Villa Devoto.

En las primeras líneas del texto, la numeróloga destacó la personalidad "amorosa" y la faceta profesional de la víctima.

Luego, dedicó un extenso tramo de la misiva a advertir sobre la violencia de género y la prevención de los femicidios, agregando que "familia, "amigos" y "compañeros" quedaron preguntándose "qué más podrían haber hecho".

Carta de despedida completa:

"Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa. Esta vez no hablo de mi trabajo. Hablo como mujer.

Romina, una mujer que trabajaba conmigo, fue víctima de un femicidio. Su vida fue arrebatada por quien decía quererla. Y detrás de cada femicidio hay una historia, una familia, hijos, amigos y compañeros que quedamos preguntándonos qué más podríamos haber hecho.

La publicación de "Pitty" la numeróloga.

Por eso quiero usar mi voz para decir algo que puede parecer simple, pero puede salvar una vida: Si tenés miedo, pedí ayuda. Si te controla, no es amor. Si te amenaza, no es amor. Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor.

Y quienes estamos alrededor, no miremos para otro lado. No desviemos la mirada de lo verdaderamente trágico de este final: que una mujer haya sido asesinada delante de su hija.

Muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de contar lo que viven. Muchas son manipuladas hasta creer que ellas mismas tienen la culpa. Por eso es tan importante escuchar, acompañar y estar atentos.

Hoy levanto la voz por Romi, por esta historia que me atravesó el corazón y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo. Y especialmente por vos, que estás leyendo esto en silencio y sentís que estas palabras te representan: no te dejes para después. Pedí ayuda. Puede ser el comienzo de tu libertad.

Y a vos, Romi, me cuesta aceptar que una mujer con tanta vida haya tenido que ser arrebatada de esta manera. Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron. Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara. Que tu nombre represente amor y conciencia, y que nos ayude a entender algo que debería ser tan simple: todas somos mujeres y entre nosotras tenemos que ayudarnos.

Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague. Por vos, Romi. Y por todas".

El mensaje del femicida contra la numeróloga

El asesino de Calvo mencionó a "Pitty" en la carta que dejó en la vivienda donde ocurrió el crimen. Allí, expuso presuntas disputas económicas en la pareja y cuestionó a la víctima por sus nuevos "contactos", en lo que sería una referencia a la numeróloga.

"No la aguanto más porque me re c.. con todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos. Le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa. Esa gente no sabe lo que yo trabajé por todos. No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar. Se está pagando un poco las deudas que ella generó y alguito de lo que puse yo en la venta de tabla", escribió el femicida.

En respuesta a los señalamientos del agresor, "Pitty" aseguró que la víctima y su hijo de 21 años llegaron a su entorno tras asistir a seminarios organizados por la propia numeróloga.

Según detalló, la mujer le manifestó el interés de administrar uno de sus locales: "No tenía ni plata, ni herramientas. Tenía deudas a niveles irrecuperables", explicó al fundamentar las razones por las que decidió darle trabajo.

"Ella nunca me dio dinero. Yo le pagaba los remises", afirmó.

No obstante, la numeróloga sostuvo que la víctima jamás le dijo que sufría violencia doméstica y aseguró que, de haber tenido conocimiento de la gravedad del conflicto, hubiese intervenido para ayudarla.