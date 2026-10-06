Operativo por la despedida de Messi: mapa de los cortes de tránsito y Fan Fest

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un amplio esquema de seguridad y tránsito en las inmediaciones del Estadio Mâs Monumental con motivo del partido de despedida de Lionel Messi ante la selección de Benín.

El dispositivo cuenta con la participación de más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad, tres anillos de control y la aplicación del programa Tribuna Segura.

Las interrupciones totales de tránsito comenzaron desde el mediodía en avenidas centrales del barrio de Núñez como Udaondo y Figueroa Alcorta, además de bloquearse los accesos hacia el Puente Labruna. Aunque las puertas de la cancha abren sus puertas a las 16 horas, las autoridades recomendaron evitar la zona a los conductores que no asistan al evento.

En paralelo a la cobertura de seguridad, el público dispone del predio de Ciudad Universitaria, donde se organizó el festival oficial denominado Fan Fest Gracias Leo. La propuesta cuenta con acceso libre y gratuito hasta la medianoche para recibir a miles de simpatizantes sin entrada al estadio.

Detalles del Fan Fest y esquema de ingresos para el público

El espacio festivo en Ciudad Universitaria ofrece la transmisión en directo a través de pantallas gigantes, además de espectáculos musicales en vivo, puestos gastronómicos de food trucks y la presencia de streamers invitados. Esta área de recreación busca descomprimir el flujo de simpatizantes en las arterias principales que conducen a la cancha de River Plate.

Para los asistentes al partido de la Selección argentina, las autoridades establecieron recomendaciones de ingreso ordenado a través de las distintas vías habilitadas. La circulación peatonal se mantendrá monitoreada mediante los controles policiales dispuestos en los accesos perimetrales.

El choque deportivo programado para las 20 horas marca el cierre del ciclo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El despliegue de las fuerzas de seguridad se mantendrá de manera continua hasta la descongestión total del perímetro tras la finalización del encuentro.