Después del 12 de octubre hay otro feriado: quiénes tendrán un nuevo día libre

Para muchas personas, los feriados son una oportunidad para hacer una pausa en la rutina, organizar una escapada o compartir tiempo con familiares y amigos.

Por eso, cada fecha que modifica el calendario laboral despierta interés entre quienes buscan aprovechar unos días de descanso.

En octubre, una disposición del Gobierno bonaerense establece una jornada especial en Tres de Febrero, donde se celebra el aniversario fundacional del municipio.

La medida determina qué trabajadores podrán tener un día no laborable y qué ocurrirá con las actividades privadas.

Por qué hay feriado en Tres de Febrero el 15 de octubre





El partido de Tres de Febrero celebra su aniversario cada 15 de octubre, en recuerdo de la creación formal del distrito en 1959.

Ese día, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Provincial N.º 6072, que estableció la formación del nuevo partido a partir de localidades que hasta entonces pertenecían a General San Martín.

Entre ellas se encuentran Caseros, Ciudadela, Santos Lugares, Sáenz Peña y El Palomar.

Aunque la promulgación de la ley llegó el 24 de octubre y las autoridades locales asumieron en 1960, la fecha fundacional quedó establecida el día de la sanción legislativa.

Qué establece la Resolución 467/2026





La Provincia formalizó el esquema de jornadas especiales mediante la Resolución 467/2026, firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada en el Boletín Oficial a principios de octubre.

La norma contempla días no laborables para la administración pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además de feriados optativos para determinadas actividades privadas.

El texto establece que el régimen alcanza a las festividades que se desarrollen durante octubre en los distintos municipios bonaerenses.

A quiénes alcanza el feriado del 15 de octubre





El alcance de la medida varía según el sector laboral. No todas las personas que trabajan en Tres de Febrero tienen garantizado el mismo régimen de descanso.

Los principales puntos establecidos son:

Administración pública : jornada no laborable para el personal alcanzado por la resolución.

Banco Provincia : también está incluido en la disposición.

Comercio e industria: el descanso es optativo y depende de la decisión correspondiente.

Por eso, quienes trabajan en el sector privado deberán consultar si su empleador adhiere a la jornada especial.