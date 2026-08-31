Deudas impagas: arranca el nuevo sistema de cobro con débito en cuenta

El Banco Central (BCRA) puso en marcha de forma oficial el sistema de "Cobro por Transferencia (CCT)", una herramienta diseñada para automatizar el pago de cuotas de créditos y mejorar la cobrabilidad del sector financiero.

La medida, que había sido dictada originalmente en marzo, venció su plazo de adecuación tecnológica y comenzará a regir plenamente para bancos y proveedores no financieros de crédito bajo un esquema que promete mayor transparencia.

La nueva herramienta surgió como una evolución necesaria frente a las vulnerabilidades de los mecanismos anteriores. Hasta ahora, el esquema principal era el Debin, un sistema en el que el cliente proporcionaba su CBU para que se cobraran los importes adeudados. Sin embargo, el BCRA decidió discontinuarlo para este fin debido a que "se prestó a estafas".

A diferencia del modelo previo, el CCT establece una restricción operativa clave: la entidad acreedora solo podrá debitar la cuota de la cuenta en la que efectivamente desembolsó el préstamo. Si bien el mecanismo estará operativo desde hoy, se estima que tendrá un "alcance limitado" en sus etapas iniciales.

Límites, protección al usuario y prevención del sobreendeudamiento

Para evitar abusos y proteger la salud financiera de los tomadores de crédito, el nuevo régimen incorpora normativas estrictas. Una de las más relevantes es que "limita la relación cuota/ingreso al 30% al momento de la originación del crédito", con el objetivo explícito de prevenir el sobreendeudamiento. Además, el sistema solo admite el cobro de cuotas que sean fijas e iguales durante toda la vida del contrato.

En cuanto a la ejecución operativa del cobro, el CCT prohíbe los débitos incesantes que agotan el saldo de los usuarios. La norma "establece topes para los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas". Asimismo, los prestamistas están obligados a notificar al cliente por medios electrónicos el día hábil previo a que el débito impacte en su cuenta.

Consentimiento y responsabilidad antifraude

El esquema pone el control directo en manos del usuario, quien debe otorgar su consentimiento explícito por única vez antes de que comiencen las deducciones.

El BCRA garantiza además la "posibilidad de dar de baja inmediatamente el consentimiento", un trámite que podrá realizarse tanto ante el prestamista como ante el banco o la billetera virtual donde se encuentre radicada la cuenta.

El endeudamiento con entidades financieras tuvo un alza del 55,9% respecto a 2023.

Finalmente, la normativa busca alinear los incentivos de seguridad en las operaciones digitales: "Asigna la responsabilidad ante casos de fraude al prestamista", lo que obliga a las entidades a extremar los controles y la rigurosidad en los procesos de verificación de identidad de sus clientes.

Drástico aumento de los hogares que no llegan a fin de mes y recurren deudas

El 47,7 por ciento de los hogares argentinos no llega a fin de mes y deben recurrir a ahorros o deudas para subsistir, según un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).

Ante la necesidad de mayores fondos para afrontar los gastos diarios, el 36,1% de los hogares recurrieron a los ahorros para llegar a fin de mes. Este registro representa el valor más alto de los últimos 10 años, con la única excepción del 2024.

De esta manera, 3.690.760 hogares, donde habitan unas 11,1 millones de personas, debieron recurrir a sus ahorros de manera forzada en el primer trimestre del año, lo que implica una suba del 18,1% en comparación con el primer trimestre de 2023 y un 0,84% frente a principios de 2025.

El informe alertó que el endeudamiento se consolidó como la estrategia más requerida por los argentinos, afectando ya a 2,5 millones de hogares que toman deudas solo para subsistir el día a día.

Las deudas con entidades financieras afectan exclusivamente a 901.860 hogares, elevándose al 14,8% de las familias (1.505.803 hogares) al analizar el total general de endeudamiento bancario. Este endeudamiento tuvo un alza del 55,9% respecto a 2023 y de un 15,6% frente al mismo período de 2025.



