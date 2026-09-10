Deudas sin fin: más del 20% de los que pagaron sus atrasos volvieron a caer en mora en 90 días

La morosidad en el sistema financiero dejó de manifestarse únicamente como un nivel alto de deudas acumuladas y comenzó a evidenciar fallas estructurales para consolidar una recuperación económica de los hogares. En el universo de deudores que logran regularizar sus compromisos, un porcentaje significativo vuelve a incurrir en atrasos al poco tiempo.

Según un relevamiento de la consultora Econviews, entre agosto de 2024 y junio de 2026 se registraron cerca de 1,75 millones de casos de clientes que saldaron o refinanciaron sus atrasos con bancos, billeteras virtuales o fintechs, retornando a una situación normal.

Sin embargo, el seguimiento constante muestra que la regularización suele ser solo transitoria.

Las cifras de la reincidencia en la mora





El análisis sobre el comportamiento de los deudores a lo largo del tiempo arroja una elevada tasa de reincidencia en los incumplimientos de pago:

A los 12 meses: El 48,5% de las personas que habían normalizado su situación volvió a ingresar en mora dentro del año de seguimiento.

A los 6 meses: Un 35,4% de los casos analizados incurrió nuevamente en atrasos.

A los 3 meses: El 22,9% recayó en el incumplimiento de forma casi inmediata.

Estas estadísticas confirman que ponerse al día con los compromisos financieros no garantiza una estabilización económica permanente para las familias.

Causes macroeconómicas y el impacto en el consumo





El economista jefe de Econviews, Kevin Sijniesky, advirtió que la morosidad adquirió una dimensión macroeconómica. En primer lugar, señaló que el crédito se encuentra amesetado desde hace un año, en parte debido al incremento del riesgo crediticio, lo que obstaculiza la reactivación general. A ello se suman el deterioro del poder adquisitivo y el mantenimiento de tasas de interés elevadas.

Advierten que la recuperación de los morosos muchas veces resulta ser solo transitoria.

Respecto al costo del financiamiento, datos presentados por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, señalan que la carga impositiva representa una porción sustancial del Costo Financiero Total (CFT):

Préstamos personales: Los impuestos explican el 27,1% del CFT.

Tarjetas de crédito: El componente impositivo alcanza el 28,2% del CFT.

Al respecto, Sijniesky remarcó las dificultades para una recuperación del consumo: "Es muy difícil ver un repunte porque tenés salarios que vienen perdiendo contra la inflación. Si incluís el ingreso disponible -el dinero que queda en la mano después de saldar los gastos fijos- estás todavía peor y el colchón que amortiguaba un poco ese efecto era el crédito. Es verdad que es un tema entre privados, pero pasó a tener consecuencias para la actividad y para el resto de la economía".

Por último, aunque las entidades bancarias aplicaron programas de refinanciación que alcanzaron un récord cercano al 4% del monto total administrado, las reincidencias extienden los plazos de recuperación.

"Hay un trabajo de los bancos, pero no todas terminan bien. Lo que sucede es que esto hace mucho más lenta la normalización", concluyó el especialista ante TN.



