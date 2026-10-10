Día de la Madre 2026: cuándo se celebra en Argentina y cuál es el origen de la fecha

El Día de la Madre es mucho más que una fecha en el calendario: representa una oportunidad para agradecer el amor, el acompañamiento y la dedicación de quienes ocupan ese lugar tan especial en la vida de sus hijos.

Cada año, miles de familias argentinas aprovechan la jornada para compartir un momento, expresar sus sentimientos y homenajear a esas personas fundamentales.

Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina





En Argentina, el Día de la Madre se celebra tradicionalmente el tercer domingo de octubre. Por eso, la fecha no tiene un número fijo y puede variar según cómo comience el mes.

Este año tendrá lugar el domingo 18 de octubre, una jornada que muchas familias tendrán en cuenta para organizar almuerzos, encuentros y distintas formas de reconocimiento.

La celebración está dedicada tanto a las madres como a otras personas que cumplen ese rol afectivo y familiar.

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre y cuál es el origen de la fecha?

Por qué el Día de la Madre se festeja en octubre





La elección de octubre tiene un origen religioso. La tradición está relacionada con una celebración católica dedicada a la maternidad de la Virgen María.

Con el tiempo, esa referencia religiosa se vinculó con el reconocimiento a las madres y adquirió un significado más amplio dentro de la sociedad argentina.

De esta manera, una conmemoración de origen religioso terminó convirtiéndose en una fecha destacada del calendario familiar, más allá de su significado original.

El origen religioso de la celebración





El antecedente histórico se remonta a 1931, cuando el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como la festividad de la Divina Maternidad de María.

La conmemoración evocaba la proclamación de María como Madre de Cristo durante el Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431.

En Argentina, esa fecha religiosa quedó asociada con el homenaje a las madres. En un primer momento, se contemplaba celebrar el Día de la Madre el domingo anterior o posterior al 11 de octubre.

Con los años, esa práctica se fue modificando hasta consolidar la costumbre actual de festejarlo durante el tercer domingo del mes.

Por qué Argentina celebra el Día de la Madre en una fecha diferente





La tradición argentina se distingue de la de numerosos países que celebran esta fecha en mayo.

Mientras en esos lugares el homenaje se organiza en torno a ese mes, en Argentina se mantiene la costumbre de octubre. El día exacto cambia cada año, pero el criterio del tercer domingo continúa vigente.

En 2026, por lo tanto, el domingo 18 será la fecha para quienes quieran organizar reuniones familiares o preparar un homenaje especial.

¿El Día de la Madre es feriado nacional?





No. El Día de la Madre no forma parte del calendario de feriados nacionales, por lo que la celebración no implica un descanso obligatorio.

Sin embargo, su arraigo cultural hace que sea una de las fechas más reconocidas del año para las familias argentinas.

Mucho más que una simple fecha





La jornada también invita a pensar en el significado de los vínculos familiares y en las distintas maneras de reconocer a quienes acompañan, cuidan y cumplen un rol materno.

Más allá de los regalos o los encuentros, la jornada representa una oportunidad para expresar afecto y reconocer a las personas que ocupan un lugar materno en la vida de cada uno.