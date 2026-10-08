Día de la Madre con Cuenta DNI: el beneficio con 20% de descuento para hacer los mejores regalos y cuidar el bolsillo

La billetera virtual Cuenta DNI confirmó un beneficio del 20% de descuento para hacer regalos por el Día de la Madre y cuidar el bolsillo.

La celebración será el domingo 18 de octubre y ya hay distintas promociones pensadas para la fecha y para agasajar a las mamás.

En este caso, no se trata de una promoción exclusiva por el Día de la Madre, sino de un beneficio que alcanza a comercios de cercanía donde también se pueden encontrar distintas opciones para regalar.

La promoción brinda un 20% de descuento por persona cada semana, por lo que puede ser una alternativa para adelantar algunas compras.

Quienes aprovechen el beneficio durante esta semana y la próxima podrán utilizarlo dos veces antes del Día de la Madre, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción.

En qué consiste el beneficio para comprar con descuento para el Día de la Madre

El beneficio de Comercios de Cercanía de Cuenta DNI permite acceder a un 20% de descuento en locales adheridos de la provincia de Buenos Aires y CABA, una opción que puede servir para comprar distintos regalos sin gastar de más.

La promoción está disponible de lunes a viernes y tiene un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza al realizar compras acumuladas por $30.000.

Cuenta DNI ofrece una importante promoción con 20% de descuento para ahorrar en compras por el Día de la Madre (Imagen ilustrativa).

El reintegro se acredita posteriormente en la cuenta de Banco Provincia vinculada a Cuenta DNI, dentro del plazo establecido para la promoción.

¿Qué comercios participan de la promoción?

El beneficio alcanza a distintos comercios de barrio y cercanía, por lo que puede utilizarse en locales donde encontrar opciones para el regalo del Día de la Madre.

Entre los rubros incluidos se encuentran:

Almacenes, despensas y autoservicios.

Verdulerías, fruterías y fiambrerías.

Panaderías y confiterías.

Kioscos, polirrubros y librerías.

Ferreterías, bazares y perfumerías.

Otros pequeños comercios minoristas adheridos.

La promoción no incluye grandes cadenas de supermercados ni aquellos rubros que cuentan con beneficios específicos e independientes dentro de Cuenta DNI.

Cómo aprovechar el descuento de Cuenta DNI

Antes de realizar la compra, es clave verificar que el comercio esté adherido al beneficio, algo que puede consultarse desde la sección de promociones de Cuenta DNI o en canales oficiales de Banco Provincia.

Una vez en el local, el pago debe realizarse mediante los medios habilitados por la promoción, como Código QR o Clave DNI, directamente desde la aplicación.

Para aprovechar el beneficio correctamente:

Elegir un comercio adherido. Confirmar que el local acepte el medio de pago correspondiente. Realizar la compra de lunes a viernes. Pagar mediante Cuenta DNI. Revisar posteriormente la acreditación del reintegro en la cuenta vinculada.

Así, quienes todavía tienen pendiente el regalo para el Día de la Madre pueden aprovechar el beneficio de Comercios de Cercanía y distribuir sus compras para intentar obtener el reintegro en semanas diferentes.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre 2026

Durante octubre, la billetera virtual ofrece descuentos y promociones en distintos rubros para realizar compras y aprovechar distintos beneficios.