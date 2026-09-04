Día del Empleado de Comercio 2026: cae sábado y analizan trasladarlo al lunes para tener fin de semana largo

El Día del Empleado de Comercio tendrá una particularidad este año, ya que la conmemoración cae sábado 26 de septiembre. Ante esto, surge la duda entre los trabajadores del sector sobre qué pasará con el feriado y si finalmente podrá trasladarse al lunes 28.

La fecha está establecida por ley y cuenta con un régimen especial para los empleados de comercio. Como este año coincide con un fin de semana, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) empezó a dialogar con las cámaras empresarias para definir cómo se aplicará el descanso.

Por el momento, la situación no es igual en todo el país. Algunas filiales y jurisdicciones ya avanzaron con acuerdos propios y establecieron cuándo podrán tomarse el día de descanso los trabajadores del sector, mientras se espera una definición de alcance general.

En caso de que el feriado se traslade, los trabajadores de comercio podrían disfrutar de una jornada de descanso el lunes. Para quienes no tengan que trabajar durante el sábado y el domingo, esto podría significar un fin de semana largo.

Día del Empleado de Comercio: qué dice la ley

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada año el 26 de septiembre, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.541. La normativa reconoce esa jornada como un día de descanso para los trabajadores del sector y le otorga un tratamiento similar al de un feriado nacional.

Este año, el 26 de septiembre cae sábado. Por ese motivo, la FAECyS mantiene conversaciones con las principales cámaras empresarias para acordar el traslado del descanso al lunes 28 de septiembre.

El feriado por el Día del Empleado de Comercio podría cambiar de día en septiembre 2026 (Imagen ilustrativa).

Las negociaciones involucran a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El eventual acuerdo alcanzaría a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Para que el traslado tenga aplicación general, deberá formalizarse a través de la comunicación correspondiente.

Día del Empleado de Comercio: qué provincias ya definieron el descanso

Mientras se espera una definición de alcance general, algunas jurisdicciones ya acordaron cuándo se realizará el descanso. Entre ellas:

Mendoza : el descanso se trasladará al lunes 28 de septiembre.

: el descanso se trasladará al lunes 28 de septiembre. Neuquén: el gremio de la provincia también acordó pasar la jornada al lunes 28.

Zapala : los principales comercios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados el lunes 28 de septiembre.

: los principales comercios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados el lunes 28 de septiembre. La Pampa: la celebración y la jornada de descanso se adelantarán al lunes 21 de septiembre.

En los lugares donde se concrete el traslado, se espera que los principales establecimientos comerciales permanezcan cerrados durante la jornada correspondiente.

El alcance del beneficio está vinculado con los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, por lo que es importante tener en cuenta la situación particular de cada jurisdicción.

Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio

El origen de esta fecha se remonta al 26 de septiembre de 1934, cuando fue promulgada la Ley 11.729. La norma introdujo importantes cambios en el Código de Comercio y reconoció distintos derechos para los trabajadores mercantiles.

Entre otras cuestiones, estableció beneficios vinculados con las licencias por enfermedad y accidentes, las indemnizaciones por despido y otras condiciones laborales.

Muchos años después, el Congreso sancionó la Ley 26.541, que fijó oficialmente el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio y estableció el descanso para los trabajadores del sector.