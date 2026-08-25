Día del Maestro 2026: ¿Es feriado el viernes 11 de septiembre en Argentina?

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, una fecha dedicada a reconocer la tarea de quienes trabajan diariamente en la enseñanza y que tiene un impacto directo sobre el funcionamiento de las escuelas.

En 2026, la conmemoración caerá viernes, por lo que vuelve a surgir una pregunta habitual entre estudiantes, familias y trabajadores: ¿Se trata de un feriado y habrá un fin de semana largo?

El Día del Maestro caerá el viernes 11 de septiembre en 2026 y tendrá impacto en la actividad escolar.

Día del Maestro 2026: ¿es feriado el viernes 11 de septiembre?

El Día del Maestro no es un feriado nacional en Argentina. De hecho, el 11 de septiembre no aparece dentro del calendario oficial de feriados nacionales establecido para 2026.

Esto significa que, en términos generales, la actividad laboral, comercial, bancaria y administrativa continuará con normalidad. Por lo tanto, la fecha tampoco genera por sí misma un fin de semana largo para la mayoría de los trabajadores.

Sin embargo, la situación es diferente dentro del sistema educativo. Tradicionalmente, el 11 de septiembre funciona como una jornada de asueto escolar para determinados niveles, especialmente jardines de infantes y escuelas primarias.

La jornada reconoce la labor de los docentes y su papel fundamental en la educación de niños y niñas.

Como respaldo, una guía oficial del Ministerio de Educación señala que los establecimientos primarios suelen tener asueto durante esta conmemoración.

Alcanza tanto a las escuelas de gestión pública como privada, por lo que ese día no habrá clases en los niveles comprendidos por la conmemoración. De esta manera, la suspensión de actividades no depende del tipo de gestión de cada establecimiento.

Por este motivo, las familias deberán prestar atención al calendario correspondiente a cada jurisdicción y establecimiento para conocer cómo se organizarán las actividades durante esa jornada.

El asueto por el Día del Maestro alcanza a establecimientos educativos de gestión pública y privada.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre?

La elección de esta fecha está vinculada con Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras centrales de la historia educativa argentina. La conmemoración recuerda su fallecimiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888.

El prócer tuvo una extensa trayectoria política, educativa e intelectual y promovió especialmente la expansión de la educación pública. Su legado quedó estrechamente relacionado con el desarrollo de las escuelas y la formación docente en el país.

Con el paso del tiempo, la jornada se consolidó también como una oportunidad para reconocer el trabajo de maestras y maestros y su papel dentro de las comunidades educativas.

Domingo Faustino Sarmiento es la figura que da origen a la conmemoración del 11 de septiembre en Argentina.

¿Hay feriados nacionales en septiembre de 2026?

Septiembre presenta una particularidad: no cuenta con un feriado nacional para toda la población en el calendario oficial de 2026. El Gobierno sí contempla días no laborables vinculados con celebraciones religiosas, pero alcanzan únicamente a quienes profesan esas religiones.

De esta manera, aunque el viernes 11 de septiembre tendrá características especiales para parte de la comunidad educativa, no debe confundirse con un feriado nacional ni implica automáticamente una jornada de descanso para todos los trabajadores argentinos.