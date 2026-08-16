Día del Niño: advierten por una nueva caída en la venta de juguetes

El Día del Niño es una de las fechas más esperadas por las familias para celebrar a los más chicos. Históricamente, esta jornada movilizó a familiares, comercios y jugueterías en todo el país, aunque en los últimos años el sector atraviesa un escenario complejo producto de la menor capacidad de consumo y los cambios en los hábitos de compra.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) señalaron que la actividad "no está exenta de la caída del consumo" y estimaron que las ventas de este año no superarán a las registradas durante la misma fecha de 2025. De concretarse esta previsión, el rubro acumularía cuatro años consecutivos de retroceso. En el primer semestre de 2026, además, la entidad ya había registrado una caída del 10% en las ventas.

La celebración de este año se realiza este domingo 16 de agosto y coincide con el feriado del lunes 17, por lo que las familias cuentan con un fin de semana largo para organizar actividades y encuentros.

Día del Niño con caída en la venta de juguetes por cuarto año consecutivo

Julián Benítez, gerente de relaciones institucionales de la CAIJ, explicó que uno de los principales problemas para el sector es que las familias cuentan con cada vez menos margen para destinar a gastos que no sean esenciales. Según señaló, buena parte de los presupuestos familiares está concentrada en bienes de primera necesidad y el pago de tarifas.

En este contexto, los juguetes más económicos se mantienen cerca de los $25.000, mientras que los productos de alta gama pueden ubicarse entre $50.000 y $55.000. De acuerdo con las declaraciones del representante de la entidad, esos valores se encuentran incluso levemente por debajo del ajuste de la inflación interanual.

Según la CAIJ, los juguetes más económicos en las principales cadenas de juguetería rondan los $25.000, mientras que los productos de alta gama pueden alcanzar los $55.000.

La forma de comprar también modificó el funcionamiento del mercado. Las jugueterías incorporaron con mayor fuerza el canal digital, aunque desde la CAIJ estiman que las ventas online representan alrededor del 25% del total. Por eso, el crecimiento del comercio electrónico todavía no alcanza para compensar un desempeño negativo de los locales físicos.

A esto se suma el avance de las plataformas internacionales. Benítez mencionó particularmente a Temu, Shein y Amazon como parte de una transformación que afecta tanto a las grandes cadenas como a las jugueterías de barrio. El denominado canal "puerta a puerta" permite que algunos consumidores compren productos directamente en el exterior, un fenómeno que la cámara considera difícil de medir con precisión y que modifica las estadísticas tradicionales del sector.

En su último informe publicado en su página web sobre la situación que atraviesa el sector, la CAIJ también expresó su preocupación por los juguetes comercializados como compras internacionales y por aquellos que se presentan como "certificados" sin contar, según la entidad, con los ensayos correspondientes en laboratorios acreditados.

El escenario que describe la entidad incluye distintos factores que afectan a la cadena comercial e industrial:

Ventas estancadas.

Sobreoferta vinculada al stock acumulado.

Ingreso de nuevos importadores.

Presión del comercio online sobre las jugueterías.

Incremento de los costos de energía.

Fábricas que enfrentan dificultades financieras para sostener su actividad.





¿Qué juguetes buscan regalar las familias?

A pesar de las dificultades del sector, hay categorías que mantienen una presencia importante entre las preferencias de las familias. Para este Día del Niño aparecen entre los productos buscados los juguetes didácticos, juegos de mesa, bloques de construcción y artículos sensoriales como los squishies y fidgets.

También se observa interés por propuestas que promueven el juego sin depender de dispositivos electrónicos. En ese sentido, la CAIJ impulsa la campaña #QueremosJuguetes, con la que busca destacar el valor del juego físico como herramienta para desarrollar la creatividad, las emociones y los vínculos durante la infancia.