Día del Niño: gasto promedio rondaría los $57.500

El gasto promedio por regalo para el Día del Niño alcanzaría los $57.500 y predominaría el consumo presencial relegando al comercio electrónico al segundo lugar, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

El reporte reflejó que en relación a la participación de los rubros comerciales a la hora de elegir los regalos, los juguetes recuperaron el primer lugar con el 31% de las elecciones, desplazando a la indumentaria, que había liderado el año anterior. En el orden de preferencias de los regalos que piensan hacer los adultos, le siguen con el 21% libros didácticos, 16% artículos deportivos, 12% indumentaria, 8% informática, 6% rodados (bicicletas, triciclos, etc.), 3% calzados, entre otros.

El director de la consultora, Damián Di Pace, destacó que se observa un cambio en la tendencia de consumo al asegurar que "el consumidor busca combinar el valor del regalo con utilidad, educación y durabilidad". De este modo, asoció el fuerte crecimiento interanual de los libros a una mayor valoración de productos culturales y educativos, mientras que el avance de la indumentaria deportiva responde a hábitos saludables y actividad física.

El estudio también consultó directamente a las niñas y niños, a través de sus adultos responsables, qué regalo elegirían si tuvieran que optar por una sola opción entre experiencias y bienes materiales.

Las respuestas revelaron una marcada inclinación hacia el entretenimiento digital y las vivencias compartidas, con los videojuegos encabezando las preferencias con un 24%, seguido por parque de diversiones (20%) y juguete tradicional (18%). Por detrás aparecen viaje corto (14%), tecnología (10%), cine (7%), restaurante (4%) y teatro (3%).

Di Pace resaltó que "el regalo dejó de estar asociado exclusivamente a un bien físico", señalando que "los chicos también priorizan experiencias, entretenimiento y tecnología, mientras que las familias evalúan el costo, la duración y el valor que genera cada alternativa".

El relevamiento también muestra una marcada preferencia por los comercios presenciales de proximidad, aunque el comercio electrónico mantiene su relevancia.