Día del Niño: historias de un trabajo "invisible" para que nadie se quede sin festejar y sonreír

El Día del Niño es una jornada que las infancias esperan con ansiedad y expectativa, aunque muchos de ellos se quedan solo con esas emociones y no pueden cristalizarla con un regalito por meros motivos económicos. Pero es allí donde emergen diversas iniciativas benéficas que, a pulmón, redoblan esfuerzos para que ningún pequeño se quede sin su festejo.

En el Comedor "Los Duendes del Parque" se proyectó este nuevo Día de la Niñez con la convicción de que "nadie se quede afuera" en esta fecha tan especial. Por eso, como reconoce Carolina, referente de ese espacio solidario: "El festejo es abierto y está pensado para toda la comunidad. Siempre recibimos muchísimos chicos y familias. Todos los años preparamos alrededor de 200 bolsitas de golosinas, y algunas veces hasta nos quedamos cortos". Con esa idea, recibirán a centenares de niños en su día con "algo rico", juegos, peloteros, sorteos, disfraces y música, entre otras actividades.

No obstante, la celebración contará con una particularidad: "Vamos a realizar una feria de emprendedores, porque también pensamos en las familias que forman parte de nuestro comedor", anunció Carolina, quien agregó: "Muchas veces las mamás no llegan a fin de mes y buscan distintas maneras de generar un ingreso y salir adelante. Por eso queremos que puedan tener un espacio donde mostrar sus productos y vender sus emprendimientos".

Por su parte, Angel Insfrán, impulsor del Centro Comunitario "Hoy para Mañana", reflejó una realidad compleja para estas acciones solidarias, que deberán postergarse por unos días producto de la falta de insumos: "Lo teníamos programado para este domingo, pero como se nos viene haciendo difícil la colecta lo pasamos para el otro, porque viene complicado este año, nada que ver con los anteriores. Se nota un montón". El objetivo es alcanzar los 200 juguetes y las 200 bolsitas para repartir entre los niños.

Una decisión similar debió adoptar Vanesa y sus colaboradoras para abrirles las puertas de su casa/comedor "Caritas Felices" a 220 pequeños. Desde hace un mes, aproximadamente, se llevan adelante los preparativos para tener todo listo el sábado 22 de agosto a las 15. Lograron reunir los juguetes, cocinar pizzetas, rosquitas y tortas fritas pero faltan las golosinas. Sin embargo, la mujer es optimista y promete que los chicos se divertirán, y para ello pondrán en marcha juegos y fiesta de disfraces.

Previendo los inconvenientes que suelen tener lugar en la búsqueda de colaboraciones, en el Merendero "Los Carrillitos", de Villa Soldati, convocaron el sábado 29 de agosto a la celebración del "Día del Niño". Esperan a más de 40 pequeños entre los 5 meses hasta adolescentes de 15 años, a los que se les entregará un vaso de chocolatada y bizcochuelo. Virginia Cáceres, mentora del merendero, detalló que "viene una profe de zumba, una Murga, juegan al baile de la escoba y de la silla" y aseguró que "a cada niño y a sus mamás, cuando llegan, les damos un numerito" para el sorteo de un televisor y una notebook que fueron donadas.

A su manera, con sus posibilidades, sorteando imprevistos y carencias, llegan a la meta anhelada, donde los espera la sonrisa de cada niño. En referencia a ello, Carolina confesó que "festejar el Día de la Niñez es poder regalarles un momento lindo, un recuerdo que quede en ellos y demostrarles que son importantes para nosotros y para toda la comunidad". Al mismo tiempo, añadió: "Quizás lo más emocionante es ver cómo ellos mismos esperan este día durante todo el año, imaginando qué vamos a preparar. Ver sus caritas de felicidad, escucharlos reír y saber que por unas horas pudimos regalarles una tarde especial es, sin dudas, nuestra mayor recompensa".

Un mensaje que comparten Vanesa, Virginia y Ángel y centenares de personas con espíritu solidario que pensaron, proyectaron y pusieron en marcha la organización y realización del Festejo del Día de Niño para que nadie se quede sin pasar un rato de felicidad y diversión.