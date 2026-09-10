Día Mundial para la Prevención del Suicidio: por qué se eligió el 10 de septiembre para concientizar sobre esta problemática en ascenso

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada dedicada a la concientización de esta problemática que va en ascenso a nivel internacional.

Esta fecha fue instaurada por iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para visibilizar una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, la cual atraviesa a personas de todas las edades y sectores sociales.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la OMS, más de 720.000 personas se quitan la vida por año, mientras que una cifra superior se registra por intentos fallidos.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Asimismo, los registros oficiales indican que esta problemática ya se convirtió en la tercera causa principal de muerte entre los 15 y los 29 años.

Para el período comprendido entre 2024 y 2026, el lema seleccionado para orientar las acciones de concientización es "Cambiar la narrativa sobre el suicidio". El eje de esta consigna consiste en eliminar mitos y estigmas sociales, promover la comprensión y fomentar redes de apoyo orientadas a la prevención.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: señales y factores de riesgo

Expertos en salud mental señalan que los comportamientos de riesgo pueden manifestarse en cualquier persona, sin distinción de edad, sector social ni orientación sexual.

Entre las variables asociadas al riesgo suicida se encuentran patologías como el trastorno bipolar, la depresión, el trastorno límite de la personalidad y la esquizofrenia.

Otros factores incidentes incluyen el consumo problemático de sustancias psicoactivas y alcohol, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y los antecedentes de intentos previos.

Además, se consideran relevantes los antecedentes de abusos físicos, emocionales o sexuales, las situaciones de violencia familiar y la tenencia de armas de fuego en el hogar.

A ello se suman los problemas financieros, las dificultades críticas para relacionarse, las patologías crónicas acompañadas de dolor persistente y el diagnóstico de enfermedades terminales.

Desde el punto de vista emocional, los especialistas indican que los individuos en riesgo suelen buscar una vía de escape frente a circunstancias percibidas como insostenibles, atravesando sensaciones de culpa, vergüenza, aislamiento o la creencia de constituir una carga para su entorno.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos (NIMH) identifica conductas que operan como señales de advertencia, tales como la expresión verbal de deseos de morir o la planificación de métodos para llevarlo a cabo.

Por último, recomiendan estar atentos ante conductas de aislamiento social, actos imprudentes, alteraciones drásticas en los patrones de sueño y alimentación, y la intensificación en el consumo de alcohol o estupefacientes, situaciones que requieren la intervención de profesionales en salud mental.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos de muerte, pedí ayuda: existen líneas de atención gratuitas y confidenciales. El Centro de Asistencia al Suicida (CAS) atiende al 135 desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y al (011) 5275-1135 o al 0800-345-1435 desde el resto del país. También está disponible la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental del Ministerio de Salud, al 0800-999-0091, de forma gratuita y las 24 horas. Ante un riesgo inminente, se recomienda acudir a la guardia médica más cercana.