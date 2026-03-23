Día no laborable y feriado: ¿Cuándo se retoman los pagos para jubilados y qué servicios funcionan?

Con motivo del fin de semana largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pausó su actividad administrativa y el depósito de haberes, incluyendo a jubilados y pensionados.

Esta interrupción, además del sábado 21 y el domingo 22, incluyó el lunes 23 (día no laborable con fines turísticos) y el martes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), afectando principalmente a los beneficiarios que perciben ingresos superiores al mínimo.

Este sector aún tiene fechas pendientes en el calendario de marzo. Si bien el primer grupo ya cobró, el siguiente deberá esperar al miércoles 25. Ese día, se retomarán las acreditaciones con los titulares cuyos DNI terminan en 2 y 3, siguiendo luego con el esquema habitual hasta completar el mes el lunes 30.

Atención jubilados: bancos cerrados, pero cajeros operativos





Durante hoy lunes y mañana martes, las sucursales bancarias de todo el país no abrirán sus puertas. Esto significa que no se podrán realizar trámites por ventanilla, como el cobro presencial.

Para quienes necesiten efectivo, los cajeros automáticos funcionarán con normalidad y fueron reforzados para cubrir la demanda del fin de semana largo.

Además, se recuerda que los jubilados pueden realizar compras directamente con su tarjeta de débito, lo cual es más seguro y, en muchos casos, otorga reintegros automáticos en farmacias y supermercados.

Consejos para el resto de la semana en la ANSES





A partir del miércoles, no solo se normalizan los cobros, sino que también se espera que se terminen de definir los montos finales para abril, incluyendo el detalle del bono de refuerzo.

¿Cuándo se retoman los pagos para jubilados y qué servicios funcionan?

Para evitar filas innecesarias el miércoles por la mañana, se recomienda: