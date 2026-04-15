Días inestables y mucha humedad: ¿Hasta cuándo sigue la lluvia en el AMBA?

Después de varios días con temperaturas cálidas en el AMBA, el tiempo cambió y dio paso a un período marcado por la inestabilidad y la presencia de lluvias.

En este contexto, el pronóstico anticipa jornadas con precipitaciones frecuentes, alta humedad y condiciones cambiantes, lo que genera dudas sobre cuánto tiempo se mantendrá este escenario en la región

Paraguas en mano: jornadas marcadas por lluvias y elevada humedad.

Alerta por lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima en los próximos días

Según los datos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles 15 de abril será una jornada marcada por lluvias persistentes durante gran parte del día, con probabilidades que se ubican entre el 70% y el 100% tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

Durante este día, las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima cercana a los 22°C y una mínima alrededor de los 20°C.

Además, se prevén vientos moderados con velocidades que podrían oscilar entre los 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en algunos momentos.

El miércoles estará marcado por lluvias persistentes durante toda la jornada.

Para el jueves 16 de abril, las condiciones continuarán inestables, aunque con una leve mejora progresiva. Las probabilidades de precipitaciones seguirán siendo altas durante la mañana (entre 70% y 100%), pero irán disminuyendo hacia la tarde (40% a 70%) y la noche (10% a 40%).

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 23°C, con valores que se mantendrán relativamente estables a lo largo de la jornada, acompañados por un ambiente húmedo que intensificará la sensación térmica.

El jueves seguirá con lluvias, aunque con una leve mejora hacia el final del día.

Recién hacia el viernes 17 se observaría una mejora más marcada en las condiciones del tiempo. No se esperan lluvias y el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 25°C de máxima.

En este contexto, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones podrían variar levemente, especialmente en jornadas con alta probabilidad de lluvias.



