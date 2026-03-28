Doble extra para AUH en abril: ¿Cómo queda el monto final con aumento y los dos refuerzos de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el nuevo cronograma de pagos para abril de 2026, confirmando una suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH) que lleva el haber bruto a $136.666.

Sin embargo, la gran novedad para este mes no es solo el incremento por movilidad, sino la combinación de "pagos extra" que permiten que muchas familias superen los $200.000 de ingreso mensual por hijo, dependiendo de su situación particular.

Este "doble beneficio" adicional se compone de la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus escalas vigentes para garantizar la canasta básica, y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que este mes registró una actualización para alcanzar los $51.547.



¿Cómo se cobran los beneficios de la ANSES y cuál es la novedad para abril?





Ambos refuerzos se acreditan de manera automática en la misma cuenta donde se percibe la asignación, eliminando la necesidad de trámites presenciales o inscripciones previas para quienes ya cumplen con los requisitos de edad.

La novedad que entra en vigencia este mes tiene que ver con la retención del 20%. Gracias a un nuevo sistema de cruce de datos digitales, las familias con niños de hasta 4 años podrían dejar de sufrir el descuento mensual.

Así, comenzarían a percibir el 100% del beneficio ($136.666) de forma directa, siempre que el sistema detecte el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios de manera automatizada.

¿Cuánto se cobra en abril? El desglose por hijo





Para quienes aún tienen la retención vigente (hijos mayores de 4 años), el esquema de cobro neto queda así:

Haber mensual (80%): $109.332,80.

Plus por Complemento Leche: $51.547 (para menores de 3 años).

Tarjeta Alimentar: los montos varían según la cantidad de hijos, pudiendo llegar hasta los $108.062 en familias numerosas.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto total escala a $445.003, con un pago directo mensual de $356.002,40 para quienes mantienen la retención del 20%.

¿Cómo queda el monto final para la AUH en abril?

Calendario de pagos: ¿Cuándo se acreditan los montos en abril?



El cronograma de abril se ejecutará siguiendo el orden del último número del documento:





Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0 .

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1 .

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2 .

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3 .

Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4 .

Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5 .

Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6 .

Martes 21 de abril: DNI terminados en 7 .

Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8 .

Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9.

¿Cómo saber si corresponde cobrar el 100% automático?





Para verificar si el hijo entró en el grupo exceptuado de la retención del 20%, se puede ingresar a la aplicación "Mi ANSES" con la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Hijos" y luego en "Mis asignaciones", el sistema detallará si la liquidación de abril se realiza por el monto total o si aún se mantiene el ahorro acumulado para la presentación de la Libreta a fin de año.