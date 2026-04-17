Doble monto para jubilados en abril: ¿Quiénes cobran su haber con aumento y bono?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondiente a abril sigue su marcha para los jubilados y pensionados, quienes se encuentran percibiendo un doble monto.

En un mismo depósito se integran el haber mensual con el último incremento por movilidad y el bono extraordinario de refuerzo. Esta unificación busca simplificar el acceso a los fondos y garantizar que se cuente con la totalidad del ingreso en una sola jornada.

La medida alcanza de forma directa a quienes perciben la mínima, quienes ven reflejado en sus cuentas el impacto del 2,9% de aumento correspondiente al ajuste inflacionario de febrero, sumado al adicional.

Jubilados: ¿Quiénes perciben aumento y bono esta semana?





De acuerdo al calendario oficial, los grupos que están accediendo a esta liquidación unificada en los días restantes de abril son los jubilados y pensionados de la mínima con documentos terminados en la franja del 5 al 9, quienes completarán sus cobros entre este viernes 17 y el jueves 23.

Por otra parte, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) ya obtuvieron sus haberes entre el viernes 10 y el miércoles 15 de abril, de acuerdo al esquema de pagos del organismo.

Doble monto para jubilados en abril: ¿Cuánto se cobra en total?





Para los jubilados que pertenecen al rango de la mínima y no cuentan con descuentos por préstamos o moratorias, la cifra final es de $450.319,31.

¿Qué jubilados cobran su haber con aumento y bono?

Este importe surge de la suma de los dos conceptos de abril:

Haber mínimo base: $380.319,31 (incluye el ajuste mensual por IPC). Bono de refuerzo: $70.000 (se acredita de forma completa a quienes cobran la mínima).

En el caso de quienes superan la mínima pero no alcanzan el tope establecido, reciben un bono proporcional hasta llegar al techo fijado por la normativa de la ANSES para este mes.

Proyecciones para mayo: un nuevo ajuste confirmado





Mientras se completa el pago de abril, los beneficiarios ya tienen la mirada puesta en el próximo mes. Tras conocerse que la inflación de marzo fue del 3,4%, la ANSES tiene el porcentaje para el nuevo incremento de mayo.

Con esta cifra confirmada, el haber mínimo base pasará de los $380.319 actuales a aproximadamente $393.250. Si se mantiene el esquema de bonos, el piso de ingresos para los jubilados volverá a subir.