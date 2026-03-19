Dónde está "La ruta de Messi", el recorrido de 6 lugares que homenajean al campeón mundial en Argentina

El fútbol forma parte de la identidad cultural de muchas ciudades argentinas, pero pocas tienen un vínculo tan fuerte con este deporte como en Santa Fe.

Calles, clubes de barrio y expresiones artísticas recuerdan constantemente a los grandes jugadores que nacieron allí y que llevaron el nombre de la región a lo más alto del escenario internacional.

En ese contexto surge un recorrido que invita a descubrir distintos puntos cargados de historia y emoción para los fanáticos. El paseo permite conocer los lugares que marcaron los primeros pasos de una de las figuras más influyentes del fútbol mundial: Lionel Messi.

De murales a clubes que celebran la historia de Messi.

Tras los pasos de Messi: 6 sitios imperdibles para visitar

La Ruta de Messi es un circuito turístico que recorre distintos puntos de Rosario, en la provincia de Santa Fe, vinculados con la vida del futbolista argentino más reconocido del mundo.

Este itinerario invita a conocer lugares que marcaron su infancia y el vínculo con el fútbol. De hecho, a lo largo del viaje, se pueden encontrar desde murales hasta espacios que celebran su trayectoria deportiva.

Sin dudas, se presenta como una escapada perfecta porque se encuentra a unos 170 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar desde allí se puede tomar la Ruta Nacional 11 o la Autopista Rosario-Santa Fe, una de las vías más utilizadas por quienes viajan entre ambas ciudades.

Además de este recorrido, se encuentra cerca de otros destinos turísticos importantes de la región. A pocos kilómetros se pueden visitar localidades como San Lorenzo, conocida por su relevancia histórica, o Victoria, en Entre Ríos, conectada por el puente Rosario-Victoria y famosa por sus paisajes del delta.

Uno de los puntos del circuito es el Barrio La Bajada, donde el futbolista pasó parte de su infancia. Allí todavía se respira el ambiente de barrio que lo vio crecer, con calles que forman parte de sus primeros recuerdos vinculados al fútbol. Hoy el lugar viste de celeste y blanco y está decorado con 34 murales alusivos.

Otro sitio destacado es la Escuela Nº66 General Las Heras, donde cursó sus primeros años de educación. Este establecimiento educativo forma parte del recorrido porque allí transcurrió parte de su niñez antes de iniciar su carrera profesional y, desde 2015, hay un mural en el que lleva la camiseta celeste y blanca.

El itinerario también incluye el Club Abanderado Grandoli, la institución donde comenzó a jugar al fútbol siendo muy pequeño. En este club dio sus primeras patadas a la pelota, acompañado por familiares y entrenadores que marcaron sus primeros pasos deportivos.

Rosario combina historia urbana, tradición futbolera y paisajes del río Paraná.

Otro punto clave es el Club El Campito, donde también entrenó durante su infancia. Estos espacios deportivos representan la etapa inicial de su desarrollo como jugador y hoy forman parte de la memoria futbolera de la ciudad.

El circuito continúa con el mural "Otra Galaxia", una obra artística que celebra su talento y su impacto en el fútbol mundial. Este mural se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados por turistas y fanáticos.

También se puede visitar el mural "Ciudad", otra intervención artística que homenajea su figura y refuerza el vínculo entre Rosario y el futbolista que llevó el nombre de la ciudad a lo más alto del deporte.

Recorridos guiados, fotografía urbana y visitas a clubes históricos forman parte del circuito.

Además, el recorrido incluye el Monumento a Mundialistas, ubicado en la zona de la costanera rosarina. Allí se destaca una gran escultura con forma de pelota de fútbol junto a un cartel que recuerda a los jugadores nacidos en la ciudad que representaron a la selección argentina en Copas del Mundo.

El espacio celebra la tradición futbolera local y refuerza la idea de que la ciudad es una verdadera cuna de grandes talentos del deporte que van más allá de Messi.

Elegir este recorrido permite descubrir no solo la historia del campeón del mundo, sino también conocer barrios, clubes y expresiones artísticas que forman parte de la identidad rosarina.