¿Dónde será el último adiós a Chiche Gelblung?

Conocida la noticia de la muerte del comunicador Samuel "Chiche" Gelblung en la jornada del miércoles, la familia comunicó dónde se llevará a cabo el velatorio y su posterior traslado para el descanso final.

El destacado periodista murió este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una complicación en el cuadro respiratorio.

Por medio de un comunicado emitido en las redes sociales, la familia posteó que "Despedimos a Samuel Gelblung Z'L a las 10:30 en Loyola 1139 Partiremos 15:00 al Cementerio de la Tablada Entrada parte nueva calle Donovan".

En tanto, el lunes pasado, Gelblung había sido ingresado al Sanatorio Los Arcos de forma preventiva con el objetivo de estabilizar su cuadro respiratorio, porque ya había padecido un episodio similar semanas atrás. Esta última había sido la cuarta internación del famoso conductor de Crónica TV en lo que va del año.

Cuatro internaciones en el año





La primera internación del destacado comunicador tuvo lugar en mayo, cuando fue trasladado de urgencia a terapia intensiva tras una caída en su domicilio. En esa ocasión, los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, le colocaron dos stents y lo anticoagularon, proceso que se extendió por casi un mes, y allí casi le amputan uno de sus pies.

"Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba a ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla", relató al regresar a Crónica TV.

Por otra parte, el 17 de junio, tuvo que ser hospitalizado nuevamente por una complicación pulmonar para una "observación", producto del regreso anticipado a su actividad laboral, y recibió el alta días después, y finalmente, el 28 de julio, había sufrido otro cuadro pulmonar parecido, que fue estabilizado en el centro médico Mater Dei.