Dramático: crece la necesidad de hacer changas y tomar crédito porque los ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes

La caída de los ingresos experimentada por muchas familias en los últimos años genera la necesidad de que más integrantes contribuyan al sustento del hogar y de que aquellos que ya tienen un empleo busquen una segunda ocupación.

Uno de los problemas que enfrentan es que la estructura productiva no ofrece las oportunidades suficientes y las estrategias que habitualmente se utilizan para llegar a fin de mes empiezan a encontrar límites.

El crédito bancario y de las fintech apareció como alternativa, aunque ya se está agotando con la suba de las tasas de interés y el aumento de la morosidad.

"El mercado laboral argentino está saturado", definió un informe del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

El punto de partida es que el salario promedio de un trabajador del sector privado resulta un 14% inferior al de hace 10 años, y si se considera el ingreso disponible luego del pago de los gastos fijos, la pérdida asciende al 24%. Entre los empleados públicos la situación es todavía más crítica: desde 2017 perdieron un tercio de su poder adquisitivo.

En los últimos años se perdió el poder adquisitivo y el pluriempleo se torna una obligación para muchos (Freepik).

En este escenario, muchos trabajadores suman una segunda ocupación, lo que impulsa el pluriempleo, y se incrementa la cantidad de personas que salen a buscar ingresos porque los recursos del hogar ya no alcanzan. Esa evolución se expresa en la tasa de actividad, que tocó niveles récord en el primer trimestre, al ubicarse en el 48,6 por ciento.

De todos modos, el reporte destacó que la mayor oferta de trabajo formal no encuentra su correlato en la demanda, es decir, en las necesidades de la producción.

Durante la última década, la economía tuvo un bajo dinamismo y, en la actualidad, va en dos direcciones distintas: crecen unos pocos sectores con fuerte componente de capital, como el agro, la minería y el complejo energético, mientras que caen la construcción, la industria y el comercio, caracterizados por ser intensivos en mano de obra. Esto limita la capacidad para absorber a una población que necesita trabajar más.

Para el Cetyd, el mercado laboral resuelve el desacople entre producción y empleo principalmente a través de las horas trabajadas. Al contraerse, obliga a cada persona ocupada a reducir su jornada, ya que el volumen total de tareas que necesita un entramado productivo en crisis termina repartiéndose entre más personas.

Por ello, se observa un fuerte aumento de la subocupación. El problema para este grupo es doble: trabajan poco aunque desearían trabajar más, y el valor de su hora de trabajo es bajo porque se insertan en empleos refugio o precarios. Aquí predominan la informalidad y el cuentapropismo, lo que se traduce muchas veces en "changas".

Las personas recurren a changas para aumentar el ingreso familiar (Pablo Villán/Crónica).

Más empleo informal

Según estimaciones de Politikon Chaco, el empleo formal se contrajo en 156.786 puestos durante el primer trimestre de 2026 respecto de igual lapso de 2025, como resultado de la caída tanto entre los asalariados (133.184) como entre los cuentapropistas (58.049 posiciones).

En sentido contrario, el sector informal incorporó a 379.708 personas, impulsado por el crecimiento de los asalariados "en negro" (168.889) y, especialmente, de los cuentapropistas informales (214.468).

De acuerdo a CP Consultora, la tasa de entrada al empleo registrado privado se encuentra en mínimos históricos. Los niveles de junio resultan comparables a los de 2002, a los del inicio de la gestión de Javier Milei o a los de 2018-2019, todos ellos momentos de crisis.

En ese contexto, el Cetyd apuntó: "Ante la imposibilidad de conseguir ingresos adecuados para el sostenimiento cotidiano por la vía del trabajo, el endeudamiento aparece como la última opción disponible".

La morosidad bancaria se multiplicó en los últimos años.

En abril, el saldo de crédito otorgado por el sistema bancario a las familias fue 77% mayor en términos reales que en noviembre de 2023. En el mismo período, el financiamiento que canalizaron los proveedores no financieros a personas se duplicó. Esto, explicó el informe, sugiere una utilización cada vez más extendida de alternativas con condiciones de acceso más flexibles y tasas de interés más elevadas.

El patrón se profundiza al analizar los préstamos personales, más asociados a cubrir gastos mensuales o imprevistos que a la compra de bienes durables (como los prendarios e hipotecarios). De hecho, esta modalidad se expandió por encima del promedio. En el cuarto mes del año, el saldo real otorgado por los bancos se ubicó el 176% por encima de noviembre de 2023.

Así, el peso de las deudas sobre el bolsillo se acentúa: en abril, los pagos de capital e intereses se llevaron casi una cuarta parte de los ingresos de los asalariados formales. El apalancamiento de las familias no está exento de consecuencias sobre su capacidad de pago: la cartera irregular se incrementó de manera sostenida desde noviembre de 2023, a un ritmo superior al del propio endeudamiento, hasta situarse en abril 349% por encima del nivel registrado al inicio del período.

La mora de las tarjetas se multiplicó por más de siete, y la de los préstamos personales subió 258%. "Esta disparidad en la tasa de créditos impagos cobra mayor incidencia entre los instrumentos ligados al pago de gastos corrientes, lo cual refuerza la hipótesis de un endeudamiento creciente como estrategia de sostenimiento de los consumos habituales de las familias, que a su vez eleva la irregularidad a medida que los ingresos no logran recuperarse", concluyó el Cetyd.