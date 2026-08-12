Eclipse solar: ¿Cómo y dónde se puede ver el fenómeno este miércoles 12 de agosto?

En varias latitudes del planeta serán testigos este miércoles de un espectáculo fantástico ya que el cielo mostrará un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone de forma exacta entre la Tierra y el Sol, y bloquea por completo la luz solar durante algunos minutos.

En ese escaso lapso de tiempo, el día se transforma en una penumbra similar al atardecer y se hace visible la corona solar, la capa más externa de la atmósfera de nuestra estrella.

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La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) indicó que el fenómeno recorrerá una estrecha franja del hemisferio norte. La trayectoria comenzará en el norte de Siberia, cruzará el océano Ártico y el Atlántico Norte, pasará por Groenlandia e Islandia y finalizará su recorrido sobre la península ibérica.

Dónde y cuándo se verá la totalidad del fenómeno

Los observadores ubicados dentro de la franja de totalidad podrán presenciar cómo el Sol desaparece por completo.

Las regiones desde donde se apreciará la oscuridad total son:

Groenlandia

Islandia

Océano Atlántico Norte

Norte de Rusia

Parte de España

Pequeña franja del noroeste de Portugal

La fase de oscuridad absoluta será breve por lo que la mayoría de los espectadores disfrutará de menos de dos minutos de totalidad, aunque en puntos centrales del recorrido, cerca de Groenlandia o el Atlántico Norte, se extenderá hasta dos minutos y medio.

Además, el eclipse servirá para investigaciones clave debido a que la NASA utilizará un avión WB-57 para seguir la sombra lunar y fotografiar la corona solar, mientras que el Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos enviará estudiantes a Islandia y España para estudiar cómo la súbita oscuridad altera la temperatura y la presión atmosférica.

Consejos para una observación segura

Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede generar lesiones irreversibles en la retina por lo que para presenciar el fenómeno en directo, hay que tener en cuenta los consejos de seguridad: