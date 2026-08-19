EDELAP restableció el suministro al 99% de los usuarios afectados tras el incendio en Tolosa

A 48 horas del incendio en la Estación Transformadora Tolosa, EDELAP restableció el servicio eléctrico al 99% de los usuarios afectados en La Plata y localidades vecinas. El operativo técnico que la distribuidora despliega desde la madrugada del lunes permitió conectar y poner en funcionamiento 16 grupos electrógenos con salida en baja y media tensión, que fueron restituyendo el suministro de forma progresiva. En paralelo, la empresa continúa trabajando sobre los casos puntuales que todavía permanecen sin servicio.

Cómo avanza el operativo técnico

Al momento de la última actualización, hay 4 grupos electrógenos adicionales en proceso de instalación, que quedarán operando como respaldo del sistema para garantizar la estabilidad del servicio ya restablecido. Además, la compañía dio inicio a las tareas de reconfiguración de la red eléctrica, un proceso necesario para consolidar la normalización y que podría ocasionar cortes ocasionales en algunas zonas durante los próximos días.

En el lugar del siniestro, personal técnico especializado sigue trabajando para determinar las causas que originaron el incendio, que se desató en la madrugada del lunes y fue controlado por dotaciones de Bomberos y personal de Defensa Civil, sin víctimas que lamentar.

Coordinación con las autoridades y canales de contacto

Las autoridades de la distribuidora mantienen un diálogo permanente con el gobierno municipal y provincial para coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por la situación.

Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse con la empresa a través de sus canales oficiales: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335 y sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.