Edenor explicó el origen del apagón que afectó a la Ciudad y el conurbano

Edenor aportó nuevos detalles sobre la interrupción del suministro eléctrico del sábado por la noche e informó que el incidente se originó en un interruptor de alta tensión de la Subestación Malaver, ubicada en el partido bonaerense de San Martín.

De acuerdo con los análisis realizados hasta el momento, durante una maniobra uno de los componentes del interruptor de 220 kV no completó correctamente su recorrido y quedó en una posición intermedia. Esa situación provocó una descarga eléctrica en el interior del equipo y derivó en la interrupción del servicio.

El interruptor afectado había sido fabricado por ABB e instalado en 2012, y según la compañía había sido inspeccionado en tiempo y forma, de acuerdo con las normas y procedimientos correspondientes.

El apagón comenzó cerca de las 21 y alcanzó a barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del norte del conurbano, con impacto en hogares, comercios y semáforos.

Cómo se restableció el servicio

Tras el incidente, Edenor inició las maniobras necesarias para recuperar el suministro de manera progresiva. A los 30 minutos ya se había restablecido más de la mitad del servicio afectado y, en menos de una hora, la totalidad del suministro se encontraba normalizada.

Los equipos técnicos de la distribuidora continúan analizando el interruptor junto con el fabricante para determinar con mayor precisión qué provocó el desperfecto.