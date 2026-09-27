Fenómeno "El Niño" en Argentina: el SMN prevé una primavera con más lluvias
El reporte trimestral proyecta precipitaciones superiores a lo normal en la región pampeana y el Litoral por el desarrollo del fenómeno climático.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre los probables efectos del fenómeno El Niño en la Argentina durante la presente temporada primaveral. ¿Cuándo alcanzaría su pico máximo? y ¿cuántas víctimas fatales podría generar?.
Según el pronóstico climático trimestral del organismo, se prevé una tendencia de precipitaciones por encima de lo habitual en la región del Litoral y en amplias zonas de la pampa húmeda.
Zonas con mayor probabilidad de precipitaciones
El informe del organismo oficial señala que las provincias del noreste argentino y la franja central presentarán los mayores acumulados de agua en los próximos meses.
Las proyecciones contemplan un impacto directo de El Niño en la circulación atmosférica, lo que incrementará la frecuencia e intensidad de los frentes de tormenta.
Las autoridades climáticas prevén que esta dinámica favorezca el registro de lluvias acumuladas superiores a los promedios históricos en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, generando mayor humedad en los suelos.
Temperaturas y comportamiento climático trimestral
En cuanto al comportamiento térmico, el reporte trimestral indica que las temperaturas se mantendrán dentro de los parámetros normales o ligeramente superiores en el centro y norte del país.
La combinación de humedad constante y valores térmicos moderados configurará el escenario característico del evento climático.
El monitoreo constante del fenómeno meteorológico resulta clave para el seguimiento de cuencas hídricas y el desarrollo de la actividad agropecuaria en las regiones más productivas del territorio nacional.