El boleto de colectivo volverá a subir en el AMBA: cómo será el cuadro tarifario desde septiembre

En septiembre, los pasajeros de colectivos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires deberán afrontar un nuevo aumento las tarifas luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunciara que el dato de la inflación del mes pasado. Es que los boletos del transporte en el AMBA se actualizan por la última cifra de Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible (en este caso julio, que fue de 2,1% a nivel nacional y de 2,3% en Gran Buenos Aires) más dos puntos adicionales.

De esta forma, los pasajes de colectivos tendrán un incremento de entre 4,1% y 4,3% desde el 1° de septiembre. El pasaje mínimo en las líneas que circulan en CABA costaría $887,87, mientras que en las de la provincia de Buenos Aires alcanzaría los $1158,97. No obstante, resta que el gobierno porteño y el bonaerense confirmen la medida mediante resoluciones en los respectivos boletines oficiales.

Asimismo, el nuevo aumento de las tarifas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires se produce en medio de una fuerte caída en la cantidad de pasajeros que viajan los días hábiles en el transporte urbano. En julio, el descenso fue del 19% según un reporte de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor.

Cómo quedará el cuadro tarifario

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas con SUBE registrada quedarían de la siguiente manera en septiembre:

Boleto mínimo (hasta 3 kilómetros): $1158,97.

Tramo de 3 a 6 km: $1303,83.

Tramo de 6 a 12 km: $1448,71.

Viajes de 12 a 27 km: $1738,45.

Viajes de más de 27 km: $2043,84.

Este incremento se aplicará en las líneas numeradas del 200 en adelante que circulan en el Gran Buenos Aires.

En tanto, en las 28 líneas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, los valores desde el próximo mes serían:

Boleto mínimo: $887,87.

Tramo de 3 a 6 kilómetros: $986,57.

Viajes de 6 a 12 km: $1062,56.

Recorrido de 12 a 27 km: $1138,61.

Las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.