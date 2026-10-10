El bolsillo no resiste: más del 80% de los argentinos asegura que el sueldo pierde "goleado" contra la inflación

La brecha entre los ingresos y los precios no da tregua. Según un informe difundido en los últimos días, el 81,8% de los argentinos advierte que su salario no logra ganarle a la inflación.

El estudio, realizado por la consultora Zentrix, refleja que la preocupación por el bolsillo se convirtió en el tema central del escenario social.

Esta semana Crónica mostró una situación que encaja perfecto con estos datos. Yamila es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones. Cobraba cerca de 900 mil pesos, de los cuales solo le quedaban 200 para pagar el mes por las deudas que tenía.

Para el 50,1% de los consultados, los ingresos y salarios son el principal motivo de inquietud cotidiana, superando incluso a la incertidumbre económica (49,8%), el desempleo (40,9%), la corrupción (39,6%) y las tarifas de los servicios públicos (35,2%).

El impacto en la economía familiar también se traduce en una mirada escéptica sobre el rumbo del país:

Mirada hacia el futuro: el 57,4% de los encuestados se declara pesimista respecto al devenir económico nacional, mientras que solo un 34,3% sostiene una postura optimista.

Situación personal vs. país: aunque un 39,3% evalúa de forma negativa su situación económica individual, la percepción crítica escala al 61,5% cuando se analiza el panorama general del país .

Dudas sobre la inflación oficial: un rotundo 67,1% considera que el índice del Indec no refleja la realidad de lo que se vive en el supermercado y el comercio del barrio, frente a un 30,6% que sí se siente representado por la cifra oficial.



