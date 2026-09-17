El calendario de la AUH entra en la recta final: ¿Quiénes restan por cobrar, según el DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los depósitos correspondientes a septiembre de 2026 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El calendario comenzó el martes 8 de septiembre y avanza de manera escalonada según la terminación del DNI.

A esta altura del cronograma, la mayoría de los beneficiarios ya recibió el pago correspondiente, aunque todavía quedan algunos grupos pendientes.

Sigue el cronograma de pagos para la AUH: ¿Quiénes restan por cobrar?

ANSES estableció las fechas de cobro según el último número del DNI del titular de la prestación.

Los documentos terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya tienen acreditado el dinero correspondiente a septiembre. Por lo tanto, todavía deben cobrar los titulares cuyos documentos finalizan en 7, 8 y 9.

Las fechas restantes del calendario de septiembre son:

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre .

jueves . DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre .

viernes . DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Los depósitos se realizan directamente en las cuentas bancarias registradas, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

Las beneficiarias de la AUH reciben en septiembre, además del aumento, extras complementarios a su asignación. Conocé las fechas de cobro que restan dentro del calendario.

¿Qué montos percibe la Asignación Universal por Hijo en septiembre?

Luego del aumento del 2,11%, el monto general de la AUH quedó establecido en $154.031 por hijo.

Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $123.224,80, mientras retiene el 20% restante. La suma retenida alcanza $30.806,20 y puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto asciende a $501.536 por hijo.

Sobre ese importe, la retención del 20% representa $100.308, mientras que el pago efectivo mensual es de $401.228.

A estos importes pueden sumarse distintos beneficios complementarios destinados a reforzar los ingresos destinados a la alimentación de los menores. Entre ellos se encuentran la Prestación Alimentar y el Complemento Leche, según las condiciones correspondientes de cada familia.

La Prestación Alimentar se acredita automáticamente junto con los beneficios correspondientes y los montos se dividen de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres hijos o más: $149.425.

Por su parte, el Complemento Leche está destinado a determinados grupos familiares con niños menores a tres años y su monto en septiembre es de $58.098.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus pagos y verificar las acreditaciones mediante Mi ANSES.