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Miércoles, 23 de septiembre de 2026

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El calendario de pagos de octubre viene con aumento: cuáles son las fechas de cobro, según el DNI

La ANSES difundió el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados, quienes tendrán una actualización por movilidad y, en algunos casos, contarán con el bono de $70.000.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos correspondientes a octubre para jubilados y pensionados.

En octubre, los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,66%, correspondiente al mecanismo de movilidad vigente.

La cifra surge de la inflación de agosto, que fue del 1,7%, y de la forma en que la ANSES traslada el índice a las prestaciones. Además, el esquema de octubre contempla el bono de $70.000 para los beneficiarios alcanzados.

Calendario de pagos de la ANSES: ¿En qué fechas cobrarán los jubilados y pensionados?

ANSES divide el calendario según el importe del haber previsional y establece diferentes grupos de pago.

El esquema de octubre queda organizado de la siguiente manera:

  • Haberes que no superan la mínima: perciben sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre, según DNI.
  • Haberes que superan la mínima: cobran entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, con dos terminaciones por jornada.
  • Pensiones No Contributivas: comienzan sus pagos durante los primeros días hábiles del mes.
Calendario de pagos de la ANSES: ¿En qué fechas cobrarán los jubilados y pensionados?ANSES divide el calendario según el importe del haber previsional y establece diferentes grupos de pago.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El esquema de octubre queda organizado de la siguiente manera:Haberes que no superan la mínima: perciben sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre, según DNI.Haberes que superan la mínima: cobran entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, con dos terminaciones por jornada.Pensiones No Contributivas: comienzan sus pagos durante los primeros días hábiles del mes.En octubre, los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,66% en sus haberes. En el caso de quienes cobran la mínima, ese ajuste se verá reforzado con el bono de $70.000.&nbsp;
En octubre, los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,66% en sus haberes. En el caso de quienes cobran la mínima, ese ajuste se verá reforzado con el bono de $70.000. 

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, las fechas son:

  • Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
  • Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
  • Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
  • Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
  • Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
  • Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
  • Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
  • Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
  • Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario informado es:

  • Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En el caso de los jubilados con haberes superiores a la mínima, las fechas previstas son:

  • Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

La ANSES oficializó los montos de octubre: ¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados?

La Resolución 284/2026 estableció oficialmente el aumento del 1,66% para octubre y fijó los nuevos valores previsionales.

Con esta actualización, la jubilación mínima quedará en $435.748,51, mientras que la jubilación máxima será de $2.932.174,85.

La PUAM tendrá un haber básico de $348.598,81, también actualizado mediante el mismo índice de movilidad.

Para las PNC por invalidez o vejez, el monto básico será de aproximadamente $305.023,96, equivalente al 70% del haber mínimo.

La PNC para madres de siete hijos tendrá como referencia el haber mínimo, por lo que alcanzará los $435.748,51 antes de cualquier refuerzo adicional.

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