El calendario de pagos de octubre viene con aumento: cuáles son las fechas de cobro, según el DNI
La ANSES difundió el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados, quienes tendrán una actualización por movilidad y, en algunos casos, contarán con el bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos correspondientes a octubre para jubilados y pensionados.
En octubre, los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,66%, correspondiente al mecanismo de movilidad vigente.
La cifra surge de la inflación de agosto, que fue del 1,7%, y de la forma en que la ANSES traslada el índice a las prestaciones. Además, el esquema de octubre contempla el bono de $70.000 para los beneficiarios alcanzados.
Calendario de pagos de la ANSES: ¿En qué fechas cobrarán los jubilados y pensionados?
ANSES divide el calendario según el importe del haber previsional y establece diferentes grupos de pago.
El esquema de octubre queda organizado de la siguiente manera:
- Haberes que no superan la mínima: perciben sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre, según DNI.
- Haberes que superan la mínima: cobran entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, con dos terminaciones por jornada.
- Pensiones No Contributivas: comienzan sus pagos durante los primeros días hábiles del mes.
Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, las fechas son:
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.
Para las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario informado es:
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
En el caso de los jubilados con haberes superiores a la mínima, las fechas previstas son:
- Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
La ANSES oficializó los montos de octubre: ¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados?
La Resolución 284/2026 estableció oficialmente el aumento del 1,66% para octubre y fijó los nuevos valores previsionales.
Con esta actualización, la jubilación mínima quedará en $435.748,51, mientras que la jubilación máxima será de $2.932.174,85.
La PUAM tendrá un haber básico de $348.598,81, también actualizado mediante el mismo índice de movilidad.
Para las PNC por invalidez o vejez, el monto básico será de aproximadamente $305.023,96, equivalente al 70% del haber mínimo.
La PNC para madres de siete hijos tendrá como referencia el haber mínimo, por lo que alcanzará los $435.748,51 antes de cualquier refuerzo adicional.