El calendario de pagos de octubre viene con aumento: cuáles son las fechas de cobro, según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos correspondientes a octubre para jubilados y pensionados.

En octubre, los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,66%, correspondiente al mecanismo de movilidad vigente.

La cifra surge de la inflación de agosto, que fue del 1,7%, y de la forma en que la ANSES traslada el índice a las prestaciones. Además, el esquema de octubre contempla el bono de $70.000 para los beneficiarios alcanzados.

Calendario de pagos de la ANSES: ¿En qué fechas cobrarán los jubilados y pensionados?





ANSES divide el calendario según el importe del haber previsional y establece diferentes grupos de pago.

El esquema de octubre queda organizado de la siguiente manera:

Haberes que no superan la mínima: perciben sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre , según DNI.

perciben sus depósitos entre el , según DNI. Haberes que superan la mínima: cobran entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre , con dos terminaciones por jornada.

cobran entre el , con dos terminaciones por jornada. Pensiones No Contributivas: comienzan sus pagos durante los primeros días hábiles del mes.

En octubre, los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,66% en sus haberes. En el caso de quienes cobran la mínima, ese ajuste se verá reforzado con el bono de $70.000.

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, las fechas son:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5 .

DNI terminados en . Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6 .

DNI terminados en . Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7 .

DNI terminados en . Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8 .

DNI terminados en . Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario informado es:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En el caso de los jubilados con haberes superiores a la mínima, las fechas previstas son:

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.





La ANSES oficializó los montos de octubre: ¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados?





La Resolución 284/2026 estableció oficialmente el aumento del 1,66% para octubre y fijó los nuevos valores previsionales.

Con esta actualización, la jubilación mínima quedará en $435.748,51, mientras que la jubilación máxima será de $2.932.174,85.

La PUAM tendrá un haber básico de $348.598,81, también actualizado mediante el mismo índice de movilidad.

Para las PNC por invalidez o vejez, el monto básico será de aproximadamente $305.023,96, equivalente al 70% del haber mínimo.

La PNC para madres de siete hijos tendrá como referencia el haber mínimo, por lo que alcanzará los $435.748,51 antes de cualquier refuerzo adicional.