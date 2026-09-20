El calendario de pagos para jubilados casi termina: ¿Quiénes reciben sus haberes en los últimos días de septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a septiembre, que todavía tendrá acreditaciones durante la semana del 21 al 25.

En septiembre, los jubilados y pensionados recibieron un aumento del 2,11% en sus haberes previsionales, mientras que los beneficiarios de menores ingresos también accedieron a un bono de hasta $70.000.

En ese sentido, el cronograma previsional entra en su última etapa y quedan distintos grupos pendientes de recibir el dinero según la terminación de su DNI.

Se termina el calendario de pagos para jubilados: ¿Quiénes cobran en la semana del 21 al 25 de septiembre?





Este lunes 21 de septiembre finaliza el cronograma para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Ese día cobran quienes tienen documentos terminados en 9, último grupo correspondiente a los haberes mínimos.

Un dato que deben tener en cuenta los beneficiarios de este grupo es que el haber mínimo previsional de septiembre quedó establecido en $428.633,20, mientras que el refuerzo alcanza los $70.000.

Por otro lado, el martes 22 de septiembre comienza el pago para quienes perciben haberes superiores a la mínima. Las acreditaciones de este grupo se realizan de manera escalonada y finalizarán el lunes 28 de septiembre, según la terminación del DNI.

Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre .

martes . DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre .

miércoles . DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre .

jueves . DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre .

viernes . DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.





En los últimos días de septiembre ANSES depositará los haberes para los jubilados que perciben ingresos superiores a la mínima.

¿Los jubilados con haberes superiores a la mínima reciben bono extra?





El bono de hasta $70.000 está destinado de manera completa a quienes perciben los haberes previsionales más bajos.

Sin embargo, ANSES contempla un mecanismo de bono proporcional para quienes cobran por encima de la mínima, pero no superan el límite establecido. En septiembre, ese tope alcanza los $498.633,20, resultado de sumar el haber mínimo de $428.633,20 y el refuerzo máximo de $70.000.

Por lo tanto, el esquema de pago queda organizado de la siguiente manera: