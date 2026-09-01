El calvario que sufrió el futbolista argentino que estuvo 22 días detenido por el ICE en EE. UU.

Matías Pourrain, jugador del Miami United, rompió el silencio tras recuperar la libertad y denunció las deplorables condiciones de encierro que sufrió a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Es una tortura mental constante", afirmó el deportista, quien debió pagar una abultada fianza de 20.000 dólares para salir del centro de detención tras permanecer más de tres semanas privado de su libertad.

El calvario comenzó el pasado 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando Pourrain se disponía a viajar junto al plantel de su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar un compromiso deportivo.

En ese momento, dos agentes vestidos de civil lo abordaron antes de embarcar: "Me dijeron que los acompañara porque tenían que revisar algo de mi documentación y que volvía en 10 minutos. Cuando los acompaño, me avisan que son del ICE y que me iban a llevar al centro de detención de Miramar", recordó en declaraciones televisivas.

A pesar de haber ingresado en 2019 con visa de turista y contar con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 a la espera de su entrevista de residencia, el futbolista fue incomunicado y trasladado a un depósito de detención.

"Estuve más de 24 horas sentado, atado, encadenado de manos, pies y cuerpo. En un momento me quise acostar en el piso y me dijeron que solo podía estar sentado en la silla", denunció ante Telenoche sobre el trato recibido junto a decenas de personas.

Las irregularidades continuaron en el pabellón de alojamiento, donde describió un cuadro crítico de insalubridad y hacinamiento: "En un momento éramos 68 personas en una habitación de 5 x 3 metros y había solo dos inodoros. La gente hacía caca ahí y nos obligaban a cargar agua en un bebedero que también era donde se hacía pis".

Asimismo, aseguró que durante su detención perdió aproximadamente 3 kilos y medio. "Te daban una bandejita mínima. La comida tenía circulitos negros como hongos. Era incomible. Si tengo que compararlo con algo, te diría que era comida de perro. Al principio intenté comer y vomitaba", describió.

Fianza insólita y la espera de la resolución migratoria

Pourrain sostuvo que el sistema busca desgastar psicológicamente a los extranjeros para forzar la firma de la deportación voluntaria: "Es una tortura mental para que te canses y firmes la salida voluntaria. Juegan con tu cabeza".

Finalmente, como se mencionó, la Justicia estadounidense le fijó una fianza de 20.000 dólares bajo el argumento de un presunto "riesgo de fuga", una cifra que el futbolista calificó de desproporcionada considerando su arraigo en el país.

El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos.

"Yo vivo desde 2019 acá. Se murió mi abuela y no pude ir a visitarla porque si salgo del país abandono mi caso. Se casó mi hermano, tuvo familia y no pude estar con él. ¿Y ahora dicen que tengo riesgo de fuga? No tiene sentido, da bronca e impotencia", lamentó.

Ya en libertad junto a sus seres queridos en Miami, el jugador de fútbol intenta retomar su rutina deportiva y laboral mientras aguarda una definición formal sobre su estatus migratorio.

¿Quién es Matías Pourrian?

El deportista argentino de 34 años inició su carrera en clubes del ascenso como Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes. Luego decidió emigrar al sur de Estados Unidos.

Allí pasó por Miami Beach FC, Miami City FC y Miami United FC, hasta instalarse en el Club de Lyon FC, una institución con sede en Winter Park, Florida, que compite en la National Independent Soccer Association (NISA), el tercer nivel del fútbol estadounidense, paralelo a la MLS.



