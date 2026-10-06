El cambio clave que facilita el cobro de la AUH para miles de familias

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder de manera más sencilla a un monto acumulado correspondiente a la prestación.

La medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) busca agilizar el trámite y facilitar el cobro del dinero retenido, destinado a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

La ANSES cambia la AUH: cómo cobrar el 20% retenido



La ANSES pondrá en marcha desde noviembre un nuevo sistema para acreditar de forma automática la escolaridad de los chicos y adolescentes que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El objetivo es facilitar el acceso al 20% del monto que queda retenido de la prestación y reducir la necesidad de realizar trámites cuando el organismo ya cuente con los datos requeridos.

La modificación quedó establecida mediante la Resolución 290/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla un intercambio de información entre ANSES y la Secretaría de Educación.

Actualmente, los titulares de la AUH reciben mensualmente el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante permanece retenido. Para cobrar ese porcentaje es necesario acreditar que se cumplieron las condiciones previstas por el régimen.

Los datos enviados por la Secretaría de Educación permitirán comprobar si cumplieron con el ciclo lectivo en establecimientos públicos o privados reconocidos oficialmente.

La ANSES cambia la AUH: cómo cobrar el 20% retenido.

Cuando esa información figure en los registros, las familias no tendrán que presentar obligatoriamente la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.

El nuevo mecanismo comenzará a utilizarse para los montos retenidos de la AUH que sean puestos al pago a partir del 1 de noviembre de 2026.

La acreditación relacionada con la escolaridad alcanzará a los menores desde los 5 años. Para los niños de hasta 4 años inclusive, también se tendrá en cuenta la información sobre controles de salud y vacunación.

Si la ANSES no recibe los datos necesarios de la Secretaría de Educación, los titulares podrán recurrir a las vías disponibles para acreditar los requisitos.

La Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación continuará vigente para quienes necesiten presentar documentación, completar información o reclamar porque el 20% retenido no fue acreditado.