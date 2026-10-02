El cambio inesperado del Gobierno sobre el feriado del 12 de octubre: ¿Habrá o no descanso?

Llegó octubre y con él, uno de los feriados más esperados del año, aunque esta vez con un cambio importante que sumó el Gobierno.

Sucede que la administración de Javier Milei modificó la denominación oficial de la fecha que se celebrará el próximo lunes 12 de octubre.

El feriado, que desde 2010 se llamaba "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", volvió a figurar oficialmente como "Día de la Raza".

La modificación se incorporó al calendario oficial de Argentina.gob.ar mediante una actualización administrativa, sin ningún nuevo decreto.

El nombre "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" había sido establecido en 2010 mediante el Decreto 1584/10, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

¿Cómo afecta el cambio al feriado? ¿Habrá descanso o no?

El cambio de nombre modifica la manera en que el Estado presenta oficialmente la fecha, pero no altera su condición de feriado nacional.

La denominación anterior buscaba dejar atrás la referencia a la "raza" y poner el foco en la diversidad cultural, los pueblos originarios y el diálogo entre culturas.

Por lo tanto, la modificación funciona como un cambio de nomenclatura y no implica una alteración de las condiciones laborales correspondientes al feriado.

En otras palabras, el cambio de nombre no elimina el descanso previsto para el lunes 12 de octubre.

¿Por qué volvió a llamarse "Día de la Raza"?

Con la nueva denominación, el feriado recupera el nombre de "Día de la Raza", usando históricamente para referirse al 12 de octubre y al desembarco de Cristóbal Colón en América en 1492.

El nombre "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" había sido incorporado en 2010 mediante el Decreto 1584/10, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El feriado del "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" volvió a llamarse "Día de la Raza" (Archivo).

La denominación histórica había sido establecida oficialmente en 1917, aunque aquella normativa fue posteriormente derogada por el Decreto 1584/2010.

Durante los primeros años de la gestión de Milei, el Gobierno ya había utilizado esa denominación en algunas comunicaciones, y ahora volvió a incorporarla al calendario oficial.

Cómo será el próximo fin de semana largo de octubre

El cambio de denominación no modifica el descanso previsto y el 12 de octubre 2026 cae lunes, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.

El descanso comenzará el sábado 10 de octubre, continuará durante el domingo 11 y finalizará el lunes 12, cuando se conmemorará el feriado nacional.

Así, quienes puedan organizar una escapada tendrán tres días consecutivos para descansar o viajar.

Los próximos feriados y días no laborables de 2026

Después del feriado de octubre todavía quedan varias fechas importantes en el calendario nacional: