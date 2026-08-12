El clima no da tregua: alerta amarilla por viento en 5 provincias y ráfagas de hasta 100 km/h

Después de días marcados por bajas temperaturas, nevadas y graves condiciones invernales en buena parte del país, el clima vuelve a colocarse en el centro de atención. Esta vez, los fuertes vientos serán protagonistas y podrían complicar las actividades cotidianas en distintas regiones.

El panorama obliga a seguir con atención las actualizaciones meteorológicas durante lo que resta de la semana, ya que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en los sectores más comprometidos.

El clima vuelve a encender las alarmas: 5 provincias esperan ráfagas de hasta 100 km/h

Alerta amarilla por viento: qué significa y cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia diferentes sectores del país debido a la presencia de vientos intensos, un fenómeno que tendrá especial incidencia sobre áreas cordilleranas y de altura del noroeste argentino.

Una alerta amarilla de este tipo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Las fuertes ráfagas pueden generar complicaciones en la vía pública y obligan a extremar las precauciones.

De hecho, las áreas afectadas pueden presentar vientos sostenidos de considerable intensidad y ráfagas que podrían alcanzar o incluso rondar los 100 km/h, especialmente en sectores elevados.

Además, estas condiciones pueden provocar reducción de visibilidad, caída de ramas u objetos y dificultades para circular por rutas expuestas.

El viento intenso puede alcanzar velocidades considerables y provocar inconvenientes en las zonas alcanzadas por la alerta.

El fenómeno forma parte de un sistema progresivo que comenzará a sentirse este miércoles 12 de agosto principalmente sobre el oeste de Jujuy, oeste de Salta y norte de Catamarca.

Por su cercanía con las áreas comprometidas, sectores de Tucumán podrían registrar algunas ráfagas, aunque esto no implica necesariamente que toda la provincia se encuentre comprendida dentro del mismo nivel de alerta.

Las ráfagas pueden levantar grandes cantidades de polvo y reducir considerablemente la visibilidad.

Para el jueves 13 de agosto, las condiciones adversas continuarían afectando principalmente las mismas provincias del noroeste. La persistencia del viento obligará a mantener especial atención en zonas montañosas y caminos de altura, donde las ráfagas pueden adquirir una mayor intensidad.

Hacia el viernes 14 de agosto, el área de mayor incidencia se desplazaría hacia el sur y alcanzaría sectores del norte de La Rioja y norte de San Juan. De esta manera, el episodio abarcará diferentes puntos del oeste argentino a medida que avance la semana.

El sistema de alertas muestra cómo el fenómeno avanzará por diferentes sectores del oeste argentino durante los próximos días.

Consejos ante una alerta por fuertes vientos

Evitar realizar actividades al aire libre mientras se registren las ráfagas más intensas.

Asegurar macetas, chapas, muebles y otros objetos que puedan ser desplazados.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan desprenderse.

Circular con extrema precaución y reducir la velocidad en rutas.

Mantener cerradas puertas y ventanas durante los momentos de mayor intensidad.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentación y teléfono cargado.

Consultar periódicamente las actualizaciones y recomendaciones de las autoridades.