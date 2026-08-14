El consumo cayó el 1,2% en agosto

De acuerdo con un informe de una universidad privada, el consumo volvió a caer en el mes de julio. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) de la Universidad de Palermo registró en el mes pasado una caída del 1,2% frente a igual período de 2025. Es el octavo retroceso interanual consecutivo que releva el indicador que elabora la Facultad de Negocios de esa casa de estudios.

En los primeros siete meses del año, el ICP-UP acumula una caída del 1,5% respecto de igual período de 2025.

En la comparación mensual, la medición también fue negativa: el consumo cayó el 0,2% en julio, después de haber subido el 1,1% en junio. "Los datos de julio muestran que el consumo todavía no logra consolidar una recuperación. La mejora mensual que habíamos observado en junio no tuvo continuidad y seguimos viendo un nivel de gasto por debajo del año pasado, con comportamientos muy diferentes según cada rubro", explicó Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios.

Entre los bienes durables, julio mostró una mejora del 3% interanual, con un acumulado anual del 1,8%. El patentamiento de motos subió el 31,2% interanual y acumula un alza del 43,1% en el año y las ventas de electrodomésticos, según el último dato disponible correspondiente a mayo, crecieron el 5% interanual.

En el otro extremo, el patentamiento de automóviles se hundió el 31,2% interanual.