El consumo de carne cayó casi 10% en agosto

La caída en el consumo de carne no se detiene y en agosto el desplome fue de casi 10% según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

La entidad reportó que el mes pasado el consumo de carne vacuna por habitante se ubicó en 46 kilos anuales, lo que representó una baja de 9,5% frente al mismo mes de 2025. Se trata del valor más bajo registrado por la CICCRA que realiza el estudio desde 2005.

Asimismo, en agosto de 2025 el indicador se ubicaba en 50,9 kilos anuales. La serie de la cámara muestra que el consumo de carne vacuna había superado los 60 kilos por persona entre 2005 y 2010.

En tanto, entre enero y agosto, el consumo de carne vacuna totalizó 1,377 millones de toneladas res con hueso. La cifra resultó 11,3% inferior a la registrada en los primeros ocho meses de 2025, con una reducción de 175,6 mil toneladas.

En este marco, en ese período, la producción de carne vacuna descendió 6,8% interanual, hasta 1,944 millones de toneladas. La CICCRA señaló que la menor disponibilidad se explicó por la caída de la faena, que acumuló una contracción de 9,9% y alcanzó los 8,13 millones de cabezas. El informe además reflejó que la reducción de la oferta para el mercado interno coincidió con un aumento de las exportaciones.

Precios aumentaron por encima de la inflación

No obstante, pese a la caída en el consumo, los precios de los cortes vacunos aumentaron por encima de la inflación.

De acuerdo con el relevamiento, los cortes vacunos registraron en agosto un incremento interanual del 51,2%, por encima de la suba del 33,2% del nivel general de precios. Las mayores variaciones correspondieron a la carne picada común (52,7%), asado (52,1%), cuadril (51,9%), nalga (50%) y paleta (49%).

"Los envíos de carne vacuna al mercado interno habrían verificado una contracción de 11,3% anual en los primeros ocho meses del año, dando lugar al significativo aumento del precio relativo de la carne vacuna que venimos analizando en los últimos informes", recalcó la CICCRA.