El consumo masivo tuvo una baja del 3,7%

Un informe privado registró una fuerte baja en el consumo masivo en el segundo trimestre de 2026, con cifras más contundentes en los hogares de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El escenario general estuvo marcado por compras más chicas, mayor control del gasto y una selección más estricta de qué productos sostener.

De acuerdo con el informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, el consumo masivo cayó 3,7% interanual en el período abril-mayo-junio, con una cifra más profunda en el AMBA, donde se registró un retroceso de 6,8%. El relevamiento también mostró que el deterioro alcanzó al primer semestre, con una contracción acumulada de 2,5%.

"El segundo trimestre de 2026 muestra un consumo masivo que todavía no recupera el terreno perdido", señala la consultora. La diferencia regional apareció como uno de los datos centrales del trabajo. El informe indicó que "CABA y Gran Buenos Aires profundizan la caída, con un retroceso del 6,8% en el trimestre, mientras que el interior muestra un comportamiento más estable". Ese dato reforzó la idea de que la retracción del consumo no se distribuye de manera uniforme y que las familias del área metropolitana afrontan una pérdida de volumen más marcada.

Otro dato singular es que aunque el volumen vendido retrocedió, la asistencia a los comercios no cedió. De acuerdo con Worldpanel, "la frecuencia con la que las personas asisten a los puntos de venta se mantiene firme, con una suba del 1,1% en el trimestre", aunque esa mayor recurrencia no se tradujo en que la gente compre más. El informe agregó que esa conducta convivió "con canastas más chicas y un mayor control del desembolso en cada visita", rasgo que describió a un consumidor condicionado por el presupuesto disponible.

Esa cautela atravesó a buena parte de las categorías de consumo masivo analizadas en el informe. El estudio precisó que "sólo 3 de cada 10 categorías de productos logran desafiar la contracción, creciendo o recuperando terreno perdido en meses anteriores; mientras que el 44% muestra un descenso y el 23% es despriorizada a la hora de elegir". En la práctica, el ajuste afectó de forma extendida a los rubros de la canasta, con algunas excepciones puntuales.

Entre los segmentos que mostraron mayor resistencia aparecieron los alimentos secos, con una caída de 1,7%, y las infusiones, con una baja de 2,4%. En cambio, los lácteos retrocedieron 7,6% en el trimestre. Las bebidas sin alcohol quedaron entre las pocas categorías con variación positiva, con una suba de 0,5%. Del otro lado, las bebidas con alcohol cayeron 10,6% y los productos refrigerados y congelados, 5,7%.

El informe también diferenció el desempeño según el tamaño de los hogares. Los unipersonales fueron el único grupo que logró sostener el volumen en el segundo trimestre, con una variación positiva de 1,1%. En sentido opuesto, las familias de 3 a 4 personas registraron la mayor caída, con un retroceso de 5,1%.