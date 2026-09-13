El costo de la canasta de jubilados aumentó 43% en el último año: qué rubros lideraron las subas

Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires analizó la evolución del Sistema de Canastas de Consumo entre julio de 2025 y julio de 2026, y advirtió que los ingresos de los jubilados quedaron por debajo del costo de vida de las personas adultas mayores en CABA.

El estudio, titulado "Condiciones de bienestar y acceso a derechos de personas adultas mayores en la Ciudad de Buenos Aires", examinó la variación de los gastos en alimentación, servicios, salud y vivienda en un territorio donde el 17% de la población supera los 65 años, según datos del Censo 2022.

De acuerdo con el relevamiento, el costo de la canasta total para este grupo etario registró un incremento de entre el 37% y el 43% en el período analizado, con variaciones condicionadas por el pago de alquileres o el acceso a la medicina prepaga.

En tanto, el haber jubilatorio mínimo, complementado con el bono extraordinario, aumentó un 27,1% en el mismo período, lo que generó una brecha de entre 9,9 y casi 16 puntos porcentuales frente a la inflación de los consumos específicos del sector.

Entre los aumentos detallados en el informe, el rubro transporte lideró las subas con un 96,8%, seguido por los servicios públicos del hogar (agua, gas y electricidad), que sufrieron un incremento cercano al 95%.

El costo de la canasta de jubilados aumentó 43% en el último año (Carlos Ventura/Crónica).

Por su parte, las telecomunicaciones y la televisión por cable subieron un 47% en promedio, los alimentos un 37% y los alquileres registraron una suba del 32%, incrementos que alteraron el presupuesto en los hogares de los jubilados porteños.

En el caso de las mujeres mayores de 75 años que viven solas, los servicios básicos pasaron a representar el 40,2% del presupuesto y se posicionaron como el gasto principal, superando a la compra de alimentos, que concentró el 28,2%.

La situación económica se tornó más compleja para los jubilados inquilinos, quienes tuvieron que destinar más de la mitad de sus ingresos mensuales a cubrir el alquiler y los bienes y servicios básicos del hogar, según detalló el relevamiento.

Por último, el informe contextualizó que cerca del 40% de las personas jubiladas accedió a la jubilación mediante moratorias y percibe el haber mínimo, una condición con mayor incidencia en las mujeres, mientras que a nivel nacional el 34% de los jubilados sin moratoria cobraba menos de $500.000 en junio de 2026.