El costo real de la crianza de los chicos: alimentación, salud y educación, el podio de los gastos

La Canasta de Crianza Básica reflejó un aumento considerable, según reveló un reciente informe del Indec, el cual detalló que los factores impulsores de dicho incremento radican en la suba de los valores de los servicios y de los bienes básicos, principalmente los alimentos.

Justamente, Marta, vecina del Barrio 31, en Retiro, y madre de dos adolescentes de 13 y 15 años, afirmó al respecto de los precios de los productos alimenticios: "Todo ha subido lamentablemente. Se nota mucho más en la leche, el yogurt, y sobre todo en las galletitas". A su vez, la mujer añadió que "el arroz, el azúcar y los huevos aumentaron mucho, también las garrafas y el papel higiénico". Por si fuera poco, la madre de dos menores aseguró que "las papas pagamos el kilo 3.000 pesos, la cebolla 2.500 pesos y la manzana 5.000 pesos".

Por estos valores que ella misma da cuenta consideró que "es una locura porque quienes más lo sufren son los chicos que requieren esos productos cotidianamente". Ante semejante apremio económico, la mujer tiene tres trabajos diferentes, con jornadas laborales de 12 horas diarias, de lunes a viernes. En este sentido, reconoció: "Si bien no estoy nunca en mi casa, me permite vivir más tranquila, porque llego a fin de mes y no disminuyó la comida de mis hijos".

El testimonio cristaliza la mayor preocupación de los padres en relación a la crianza de sus hijos, que consta en alimentarlos. Ángel Insfrán, máximo referente del Centro "Hoy para mañana", que entrega donaciones de bienes básicos y capacita laboralmente a jóvenes, muchos de ellos padres de familia, admitió: "Muchos papás y mamás comen una vez al día porque si queda algo para la noche, la prioridad es darles esa comida a los chicos. Uno al ser grande cena pan, mates y la pilotea". Un estado de situación que es desencadenante de una carencia de recursos económicos en avance. "Ya no se compra un kilo de carne. Ahora se dice en la carnicería: 'Dame por 2.000 pesos', o se piden 3 papas y 2 cebollas. Ni el que tiene trabajo, puede comprar para todo el mes como antes", agregó.

El trabajo que realizan en el Centro "Hoy para mañana".

Los colaboradores del Centro "Hoy para mañana".

En su caso, Ángel, quien tiene dos hijos menores, afirmó: "Nosotros vivimos día a día, porque sí o sí mínimo tenés que tener 30.000 pesos, mínimamente, para al menos tirar algo a la olla".

El último registro del Indec señaló que la Canasta Básica de Crianza ronda entre los 557.303 y 713.070 pesos. Sin embargo, dichas cifras suelen quedar muy por debajo del costo total de crianza, mantenimiento y tratamiento de niños y adolescentes que padecen enfermedades crónicas.

Uno de ellos es Benjamín Quiña, de 16 años, quien nació con una Deleción GQ, un síndrome genético cuyas secuelas más severas en el adolescente son retraso madurativo, epilepsia, se moviliza en silla de ruedas y no puede alimentarse vía oral. Este cuadro de salud requiere una serie de demandas, que elevan el monto total de crianza y cuidado a más de un 200%.

Benjamín Quiña, con su familia.

En este sentido, Diego, papá del adolescente, confesó que "si tenés una pensión por discapacidad, la usás directamente en la obra social que no te cubre todos los gastos que implica el tratamiento". En este contexto, el papá anticipó que "el mes que viene nos va a faltar insumos como algodón, óleo calcáreo, y así nos pasa todos los meses". En conclusión, enfatizó: "Por eso aproximadamente tenemos un costo de un millón y medio de pesos, y es muy difícil porque solo trabaja mi esposa. Yo me quedo con Benjamín, porque si salgo a trabajar, tengo que contratar a alguien que lo cuide y además de implicar un gasto económico, Benja está acostumbrado a estar conmigo y que yo le dé la medicación, y que debe tener experiencia con pacientes como mi hijo". Por esta razón, expresa la desesperación y limitación que atraviesan un número cada vez mayor de padres: "Nosotros pensamos hoy y mañana, y no podemos mucho más allá porque no podemos vivir".