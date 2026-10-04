El drama de los jóvenes: el 36,9% vive en la pobreza y conseguir trabajo formal es cada vez más difícil

Por Matías Resano.

Un reconocido relevamiento socioeconómico reveló recientemente las crecientes dificultades y hasta imposibilidades que padecen los jóvenes para acceder al Mercado Laboral. Un reflejo ilustrativo y desencadenante de ello radica en la abrupta caída de sus recursos económicos por debajo de la línea de pobreza. Por esta razón, en afán de no caer sumergidos en los niveles de miseria, el empleo informal y las changas asoman como vía de escape escogidas por la juventud, aunque frecuentemente no lo son.

Un último informe del Indec cristalizó que el 36,9% de los jóvenes, de entre 15 y 29 años, vive por debajo de la línea de pobreza. Por esta condición, es el segundo sector etario inmerso en la vulnerabilidad más apremiante, por debajo de la infancia. En este sentido, Belén D' Ambrosio, Secretaria General del Sindicato Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) dejo en claro, a Crónica, que "para los jóvenes es muy difícil conseguir un trabajo formal con derechos, puesto que el trabajo tiende a la informalidad y al pluriempleo".

En relación a la actividad laboral que desempeña, D' Ambrosio reconoció que "en nuestro caso, el trabajo por aplicación crece. Pero tenemos compañeros, incluso menores, que tienen que salir a trabajar para colaborar en el hogar y ven en las aplicaciones una forma inmediata de generar ingreso". Sin embargo, la joven enfatizó que "no hay salario básico ni cobertura de ART o seguro de vida, ni vacaciones, y sí una dinámica de esclavitud porque un trabajador tiene que hacer 12 horas en 6 días, es decir, más de 70 horas semanales para llegar al millón y medio de pesos".

Una extensión laboral que ni tampoco garantiza una tranquilidad económica dado que "se trabaja a destajo y se cobra entre 1.500 pesos y 2.000 pesos por hora. En los fines de semana, se puede ascender a 3.000 pesos por hora". El principal factor causal de este declive está vinculado, según la representante sindical, a que "ha caído el consumo, hacemos 2 pedidos por hora, lo que implica un promedio de 5.000 pesos o menos la hora".

El registro llevado a cabo por el Indec que da cuenta de la dificultad económica que atraviesan juventud, resaltan que los obstáculos en la búsqueda laboral constituyen el mayor motivo de ser catapultado a la pobreza. Al respecto, un ejemplo de ello es el tedioso presente que azota a Ezequiel, oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes, y que desde el último 19 de mayo ruega por una oferta laboral formal, que hasta el momento no aparece.

El joven, de 19 años, trabajaba en una fábrica metalúrgica desde diciembre del año pasado. Pero las ventas bajaron notablemente, y la compañía cerró sus puertas hace casi 5 meses. A partir de entonces, "tiró curriculums por todos lados, en locales de comida rápida, de ropa, supermercados y pymes. Pero hasta la fecha sigue desempleado. Es terrible y muy angustiante la situación", aseguró a este medio Antonella, hermana del desempleado, quien tampoco consigue oportunidades para realizar changas. Por lo tanto, "él pasa sus días con mucha frustración y ansiedad, tiene mucha preocupación, por la incertidumbre de no saber cuánto tiempo seguirá así", expresó su ser querida.

En la ciudad de Mar del Plata, Nicolás, de 21 años, afronta un estado de situación laboral también delicado y devastador, producto de haber perdido el empleo, que desarrollaba de manera informal, en un bar. Desde hace tres meses, agota todas las instancias de ofrecimiento y encuentro de nuevos trabajos, con el deseo que en esta ocasión sea registrado.

Recuerdo: Nicolás junto a su hermano Santino.

No obstante, sólo ha recibido una propuesta de desempeñarse en otro bar pero solo las noches de viernes y sábados, por 40.000 pesos por fin de semana. Por esta indeseable prolongación de no alcanzar un puesto laboral estable debió volver a la casa de su mamá, Juliana, porque no podía seguir abonando un alquiler. Por si fuera poco, el desempleo agudizó su tristeza de no poder colaborar económicamente con Santiago, su hermano mayor, quien padece Apnea Obstructiva Crónica, que dificulta considerablemente su capacidad respiradora, genera convulsiones y un progresivo deterioro de su estado de salud.

Nicolás y Santino.

Mientras planifica una movilización a la Secretaría de Trabajo en noviembre próximo, a fin de exigir aumentos de tarifas y regulación de kilómetros y peso por pedidos, y el reconocimiento de dicho organismo de la Personería Jurídica de Sitrarepa, Belen D' Ambrosio precisó que "la situación es desesperante porque no hay futuro para la juventud, y sí abuso de las empresas".