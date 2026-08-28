El drama que sufre la entrenadora argentina detenida por ICE en Texas

Ernestina Pavlovsky tiene 33 años, es argentina y desde hace más de 13 vive en Aspen, Colorado, donde construyó su vida como personal trainer. Sin embargo, desde hace casi un mes permanece detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y atraviesa un calvario que, según sus allegados, está afectando seriamente su salud física y mental.

La pesadilla comenzó el 1° de agosto, cuando Pavlovsky se encontraba en el aeropuerto de Miami a punto de abordar el vuelo que la llevaría de regreso a Aspen. Había viajado a Florida para reencontrarse con su hermana y sus sobrinos después de varios años sin verlos. En Colorado la esperaba su novio, el estadounidense Cody Kosinski, con quien además estaba planeando casarse.

Pero antes de subir al avión, agentes de ICE vestidos de civil la arrestaron en la puerta de embarque. Según informó el Aspen Daily News, la argentina fue trasladada inicialmente al centro de procesamiento de Miramar y, pocos días después, al Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach.

El traslado posterior fue aún más duro. Según el medio local, horas antes de una audiencia en la que se iba a definir su posible libertad bajo fianza, Pavlovsky fue despertada durante la noche, esposada y trasladada durante ocho horas en un ómnibus. Luego fue llevada en avión hasta Texas, al Centro de Procesamiento CoreCivic en Laredo, donde continúa detenida a la espera de una audiencia judicial prevista para el 1° de septiembre, que podría definir su situación migratoria.

"Luego, horas antes de la audiencia programada para fijar su fianza, despertaron a Pavlovsky en plena noche, le colocaron grilletes en las muñecas, la cintura y los tobillos, y la subieron a un ómnibus durante ocho horas. Luego fue trasladada en avión hasta el Centro de Procesamiento CoreCivic en Laredo, Texas, a la espera de una audiencia judicial el 1 de septiembre sobre su posible deportación", señaló el reportaje del Aspen Daily News.

Ernestina Pavlovsky estuvo recluida en una celda del centro de procesamiento de Miramar junto a unas 16 mujeres.

Una detención que, según su entorno, la está quebrando

La situación de Pavlovsky preocupa especialmente a sus familiares, amigos y pareja. Kosinski, que habla con ella todos los días, aseguró que percibe un deterioro acelerado de su estado físico y mental.

Las condiciones dentro del centro de detención de Laredo son, según relató su pareja, especialmente difíciles. Pavlovsky le contó que el agua está contaminada y que existen restricciones sobre la cantidad de agua embotellada que puede comprar en la tienda del establecimiento.

"No confía en la comida que le dan, así que también la compra en la tienda. Hay duchas comunitarias con cámaras y los guardias vigilan en todo momento y en todas partes. Los inodoros están a la vista de todos. No hay privacidad y la situación resulta humillante, como si quisieran castigar a estas personas", dijo Kosinski al Aspen Daily News.

Pero el padecimiento comenzó desde las primeras horas de su detención. De acuerdo con lo denunciado por su entorno, durante los primeros tres días Pavlovsky estuvo encerrada en una pequeña celda del centro de procesamiento de Miramar junto a unas 16 mujeres. El espacio era tan reducido que, según su pareja, debían permanecer de pie prácticamente todo el tiempo.

"Las luces permanecían siempre encendidas y había un único inodoro. Ella dijo que aquello se parecía a una cámara de tortura. Utilizaba mucho la palabra tortura", dijo Kosinski al Aspen Daily News.

"Se siente muy abrumada y atemorizada"

Pavlovsky, conocida por sus allegados como "Tina" y oriunda de Buenos Aires, lleva más de una década viviendo en el valle de Roaring Fork. Trabajó como personal trainer, moza, paisajista y entrenadora de boxeo y, según sus amigos, no tiene antecedentes penales.

Su entorno sostiene además que ingresó legalmente a Estados Unidos, paga sus impuestos y durante años intentó regularizar su situación migratoria.

Ernestina Pavlovsky junto a su perro y a su novio en Aspen.

En una campaña de GoFundMe impulsada por sus amigas Kylie Popejoy y Mariah Lee para afrontar los gastos de su defensa, una eventual fianza y sus necesidades básicas mientras permanece detenida, describieron la situación que atraviesa la argentina.

"Tina vivió en el valle de Roaring Fork durante más de 13 años y echó raíces profundas tanto en nuestra comunidad como en nuestros corazones. No tiene antecedentes penales, entró legalmente al país, paga sus impuestos y trabajó incansablemente para construir aquí una vida que ama", señala el posteo.

La publicación agrega que Pavlovsky intentó durante años regularizar su situación, pero se enfrentó a "una batalla cuesta arriba contra un proceso sistémico profundamente defectuoso que hace que el camino hacia la residencia legal sea casi imposible".

"Su situación actual no se debe a falta de intentos: era algo que la preocupaba constantemente. Tina se enfrenta ahora a una enorme carga económica y a un camino difícil por delante. Se siente muy abrumada y atemorizada [...]. Ella decidió quedarse y luchar por permanecer aquí en Estados Unidos", añadieron.

Un proyecto de vida que quedó en pausa

Según el Aspen Daily News, Pavlovsky había llegado a Estados Unidos con una visa de turista. Años después se enamoró y se casó con un ciudadano estadounidense.

"Estaban tramitando la residencia permanente [green card] para Pavlovsky, pero su entonces esposo nunca presentó la documentación requerida. Unos años más tarde, ella descubrió que su marido la engañaba y el matrimonio se desmoronó. Quedó destrozada. El trámite de la ciudadanía pasó a un segundo plano mientras ella atravesaba el divorcio. Habían estado casados unos cinco años", señaló la nota.

El divorcio y las dificultades para completar el proceso migratorio terminaron condicionando durante años la vida de la argentina. Según su entorno, Pavlovsky evitaba viajar a la Argentina para visitar a su familia porque temía que luego no le permitieran regresar a Estados Unidos.

"No es que estuviera haciendo nada a escondidas. Simplemente no tenía todo en orden para solicitar la residencia", señaló Lee al medio de Aspen.

Su situación legal tampoco estaría vinculada a antecedentes criminales. Pavlovsky tenía una infracción de tránsito por falta de seguro vigente, pero el caso ya había sido resuelto en los tribunales locales.

Una comunidad movilizada por su liberación

Tras su arresto, la comunidad de Aspen comenzó a movilizarse para ayudarla. La campaña de GoFundMe ya reunió casi 50.000 dólares, destinados a solventar su defensa legal, una posible fianza migratoria y sus necesidades básicas durante la detención.

Sus amigos y vecinos también organizaron sorteos y otras actividades para recaudar dinero. Además, decenas de personas enviaron cartas al juez a cargo del caso para contar los vínculos que Pavlovsky construyó durante sus más de 13 años en la comunidad y destacar sus aportes.

La argentina pudo reunirse con un abogado el 9 de agosto. Dos días después se presentó una solicitud para que recuperara la libertad bajo fianza. Actualmente, su entorno intenta contratar a un nuevo abogado que la represente en la audiencia del próximo 1° de septiembre.

Mientras tanto, Pavlovsky continúa detenida en Laredo, lejos de Aspen y de la vida que había construido durante más de una década.

"No pensé que esto podría suceder. No creía que ICE fuera tras este tipo de personas, que son como yo, salvo que ella nació en otro país", dijo Kosinski.

Cuando Pavlovsky viajó a Miami para reencontrarse con su hermana y sus sobrinos, ella y Kosinski estaban planeando su casamiento. También habían hablado de viajar a la Argentina para visitar a su familia cuando finalmente pudiera resolver su situación migratoria.

Ahora, esos planes quedaron suspendidos mientras la argentina espera una audiencia que podría determinar si puede regresar con sus seres queridos o si deberá enfrentar un proceso de deportación.