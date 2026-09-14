"Fue un crimen de odio": el duro testimonio de la madre del ex rugbier Federico Martín Aramburú en el juicio por el homicidio

El juicio por el asesinato del ex rugbier argentino Federico Martín Aramburú, ocurrido en marzo de 2022 en París, vivió este lunes una de sus jornadas más movilizadoras. Cecilia Aramburú, la madre de la víctima, declaró entre lágrimas ante el tribunal francés.

En su testimonio, la mujer apuntó directamente contra Loïk Le Priol -acusado de asesinato- y Romain Bouvier -imputado por intento de asesinato-, ambos militantes de ultraderecha, a quienes responsabilizó por el homicidio que, según sus palabras, fue un "crimen de odio".

La madre del ex jugador de Los Pumas relató que su hijo se cruzó con "gente muy violenta, llena de odio, armada y también llena de impunidad".

Durante su testimonio ante el tribunal, también remarcó que, antes del desenlace fatal, los agresores generaron "una situación de desprecio y trato humillante" que terminó desencadenando la tragedia.

Le Priol y Bouvier siguieron el relato a pocos metros de ella, con la cabeza agachada, desde el habitáculo con vidrio blindado donde permanecen durante las audiencias del Tribunal de lo Penal de París.

Frente a ellos, Aramburú lanzó una frase contundente: "Estamos ante criminales que no conocen lo que es la humanidad".

Su relato se apoyó, en parte, en lo que le había contado Shaun Hegarty, el amigo que estaba con Aramburú aquella noche. La madre del ex rugbier puso el foco en la ideología de los acusados, vinculados al grupúsculo de ultraderecha Grupo de Unión Defensa (GUD).

"No sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia"

Cecilia también habló del doble golpe emocional que atravesó la familia al enterarse de los antecedentes de los dos militantes de ultraderecha.

"Nosotros no sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia, sus conflictos políticos. Eso llegó más tarde, pero cuando tomamos conciencia y nos informamos que eran personas que no podían estar juntas, que tenían ya actos de violencia agravada, eso fue un doble dolor", sostuvo, con la voz quebrada.

Así, la mujer remarcó que "al dolor indecible de la muerte de un hijo se suma esa circunstancia".

Cecilia Aramburú dialogando con la prensa (Imagen: La Razón).

Consultada por el presidente del Tribunal sobre los minutos previos al tiroteo, Cecilia reconstruyó cómo fue el cruce entre los acusados, su hijo y el ex jugador neozelandés Shaun Hegarty. Todo había arrancado cuando los agresores hicieron comentarios despectivos y provocadores hacia una persona en situación de calle.

Sobre la reacción de Federico frente a esa escena, su madre fue clara: "La actitud de Federico fue la consecuencia de haber escuchado escenas muy provocadoras y amenazantes". Según su relato, el joven intentó frenar las agresiones dentro del bar, antes de terminar acorralado en la calle.

Cecilia fue más allá y apuntó contra lo que describió como una matriz xenófoba y nacionalista detrás del ataque hacia deportistas extranjeros. Para graficarlo, recreó ante los jueces el tipo de frases que, imagina, motivaron la reacción de su hijo: "Me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo después de escuchar ‘tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa'".

El emotivo testimonio de un excompañero de Aramburú

El juicio por el homicidio de Federico Martín Aramburú sigue su curso en Francia. Esta fue la sexta jornada del proceso, que se extenderá hasta el 25 de septiembre y en el que los dos principales acusados podrían recibir una condena de cadena perpetua.

Durante la audiencia también quedó planteada la posibilidad de que la viuda del ex rugbier, madre de sus tres hijos pequeños, brinde su testimonio entre este lunes y martes.

Federico Martín Aramburú fue asesinado en 2022 en París y por el crimen hay dos militantes de ultraderecha acusados.

La jornada estuvo marcada además por la declaración de Thomas Lièvremont, quien fue compañero de Aramburú durante su etapa en Biarritz.

"Creo que (Aramburu) se sintió molesto por una serie de comentarios que buscaban humillarlo, siempre se levantó contra la intolerancia", sostuvo. El exrugbier debió detener su relato en algunos momentos, conmovido por el recuerdo de su compañero.