El extraño fenómeno en las Islas Malvinas que solo se vio desde el espacio

La superficie marítima en los alrededores de las Islas Malvinas causó furor por un extraño fenómeno natural que fue captado desde el espacio por instrumentos tecnológicos de la NASA.

Se trata de una enorme floración de fitoplancton que generó que el Atlántico Sur obtenga unas tonalidades claras y azuladas, un acontecimiento que no podría haberse vislumbrado de la misma forma en las cercanías del océano. En las redes sociales, los usuarios asociaron el fenómeno a los colores de la bandera nacional.

Desde la NASA descubrieron una llamativa característica de las Islas Malvinas.

Este efecto visual es posible gracias a la concentración de cocolitóforos, unos organismos microplásticos que están cubiertos por carbonato de calcio y que permiten que modifiquen la forma en que la luz solar se refleja sobre el agua.

Para que ocurra esta floración marina, se deben tener en cuenta diversos factores como la disponibilidad de nutrientes en la zona, la presencia de luz solar y una temperatura compatible con el desarrollo de microorganismos.

La imagen fue captada por los sensores hiperespectrales del proyecto PACE de la NASA, que es una misión científica cuyo objetivo principal es el estudio de la composición y el comportamiento de los océanos y la atmósfera terrestre.

Que es el fitoplancton y por qué apareció en las Islas Malvinas

El fitoplancton es un conjunto de organismos microscópicos que viven suspendidos en el agua, de un tamaño muy pequeño, pero con un rol clave dentro de la cadena alimenticia oceánica y en la producción de oxígeno.

Numerosas especies de peces, moluscos y otros organismos marinos dependen de estos microorganismos, de manera directa o indirecta, para poder alimentarse y, además, cumplen un papel imprescindible en los ciclos biogeoquímicos del planeta.

La aparición de estas especies es muy probable en la zona de las Islas Malvinas debido a la corriente oceánica que transporta aguas frías hacia el norte y permite una distribución de nutrientes en la zona del Atlántico Sur.



