El frío no da tregua en Buenos Aires: lunes 10 de agosto con temperaturas heladas y breves apariciones del sol

El frío se mantiene presente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este lunes 10 de agosto, en lo que será una jornada marcada nuevamente por las bajas temperaturas, vientos leves y algunos momentos de sol.

En su pronóstico para la Capital Federal y el conurbano bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la temperatura mínima será de 4 grados y la máxima apenas alcanzará los 12 grados. Durante el día, el cielo se presentará "ligeramente" y "algo" nublado.

La mañana de este lunes 10 inició muy fresca, con 4 grados previstos para las primeras horas. Durante la madrugada, la sensación térmica llegó a descender hasta los 2,9 grados. El viento soplará de manera leve, entre 7 y 12 km/h, desde el sudeste (SE). No se esperan precipitaciones.

Por la tarde, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 12 grados cerca de las 16. El viento mantendrá una intensidad similar y continuará proveniente del sudeste.

Durante la noche, la temperatura volverá a descender y rondará los 8 grados. El viento seguirá soplando entre 7 y 12 km/h, aunque cambiará de dirección y llegará desde el este.

Así estará el clima en Buenos Aires este lunes 10 de agosto, en una nueva jornada de frío (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

A diferencia del pronóstico del SMN, el sitio especializado en clima Meteored anticipa una jornada completamente soleada, con una humedad que comenzará elevada y descenderá durante el día. Hacia las 17, se ubicará alrededor del 60%.

Según este anticipo, la noche del lunes también se presentará despejada. Recién cerca de las 22 comenzarán a aparecer algunas nubes en el cielo.

Provincias en alerta meteorológica este lunes 10 de agosto

Aunque no se esperan lluvias en Buenos Aires, distintas localidades de la provincia se encuentran bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por temperaturas extremas. La advertencia alcanza también a sectores de otras provincias del país.

De acuerdo con el organismo, el alerta por frío extremo rige para la Ciudad de Buenos Aires, diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires, el sureste de Corrientes, el oeste de Córdoba, el noreste de San Luis, La Pampa, La Rioja, San Juan, el oeste de Mendoza, el noroeste de Neuquén y el noroeste de Chubut.

El SMN explicó que estas condiciones pueden representar un riesgo para la salud. Según informó el organismo, estas temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Provincias en alerta amarilla por frío extremo este lunes 10 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

¿Qué localidades bonaerenses están bajo alerta?

En la provincia de Buenos Aires, varias localidades atraviesan la jornada con temperaturas particularmente bajas. Entre ellas se encuentran Benito Juárez y Lobería, donde se espera una mínima de -1 grado; Necochea, con 1 grado, y Tandil, donde el termómetro podría descender hasta los -2 grados, entre otras zonas.

Chubut, entre las zonas más afectadas por el frío

En Chubut también se esperan temperaturas muy bajas. En Rawson, por ejemplo, está prevista una mínima de -5 grados durante este lunes 10 de agosto, de acuerdo con los datos difundidos por el SMN.

Alerta amarilla por nevadas en Mendoza y Neuquén

Además del frío extremo, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de Mendoza y Neuquén. En las áreas alcanzadas por la advertencia se esperan nevadas persistentes, con una acumulación estimada de entre 15 y 25 centímetros, aunque el organismo advirtió que estos valores podrían ser superados de manera puntual.

"El área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual", indicó el SMN.