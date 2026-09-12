El frío tiene los días contados: el SMN anticipó cuando vuelve el calor

A pocos días del comienzo de la primavera, los abrigos todavía son protagonistas y las mañanas continúan presentándose especialmente frescas.

Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse durante la próxima semana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los termómetros iniciarán un ascenso progresivo y las tardes volverán a registrar valores cercanos a los 20 °C.

La imagen satelital permite observar el avance de la masa de aire frío que mantiene bajas las temperaturas en Buenos Aires.

¿Cuándo se va el frío de Buenos Aires?

El domingo 13 de septiembre será una de las jornadas más frías del período. El SMN anticipa una mínima de apenas 3 °C y una máxima de 12 °C. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte del día, aunque no se esperan precipitaciones.

El domingo y lunes serán los días más fríos de la semana.

La tercera semana del mes comenzará a percibirse el cambio. El lunes 14, la temperatura partirá dey llegará hasta los, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado. La amplitud térmica será importante: el frío seguirá sintiéndose durante las primeras horas, pero

Martes 15 de septiembre será el primer día en el que la recuperación quedará claramente instalada. La mínima ascenderá hasta los 10 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C. No hay lluvias previstas y se espera cielo parcialmente nublado, por lo que el abrigo más pesado podría empezar a quedar relegado durante la tarde.

La mitad de la semana, miércoles 16, habrá un pequeño retroceso térmico. Los registros se moverán entre los 8 °C y 15 °C, con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones. Pese al descenso respecto del día anterior, las condiciones estarán lejos de las mínimas registradas durante el fin de semana.

El mapa muestra las zonas alcanzadas por las temperaturas más bajas antes del inicio de la recuperación térmica.

Elvolverá el ascenso, con. El cielo presentaráy tampoco aparecen lluvias en el horizonte inmediato.

Finalmente, la semana cerrará con uno de los escenarios más templados. Para el viernes 18, el termómetro oscilará entre 12 °C y 20 °C, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables. Así, el tramo final de la semana dejará temperaturas mucho más acordes a la proximidad de la primavera.

El pronóstico anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas durante la próxima semana, con máximas que volverán a rondar los 20 °C.

Consejos ante las mañanas frías y la amplitud térmica

Vestirse en capas , especialmente al salir temprano, para poder quitar prendas cuando aumente la temperatura.

, especialmente al salir temprano, para poder quitar prendas cuando aumente la temperatura. Mantener abrigo disponible durante la mañana y la noche, cuando continuarán los registros más bajos.

durante la mañana y la noche, cuando continuarán los registros más bajos. Evitar cambios bruscos de temperatura , sobre todo en niños y adultos mayores.

, sobre todo en niños y adultos mayores. Consultar periódicamente el pronóstico oficial , ya que las previsiones pueden modificarse con las nuevas actualizaciones.

, ya que las previsiones pueden modificarse con las nuevas actualizaciones. Aprovechar las horas de la tarde para actividades al aire libre, cuando se esperan los valores más agradables.











