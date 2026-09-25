El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?

El calendario del décimo mes de 2026 tiene una fecha especial con el feriado del 12 de octubre, aunque este año la jornada trae consigo una modificación clave: el Gobierno nacional introdujo un cambio importante relacionado con su denominación.

La medida no altera el descanso ni afecta al fin de semana largo de tres días. La diferencia estará en la forma en que se identifica a la jornada.

Cabe recordar que el 12 de octubre es uno de los últimos feriados nacionales del año y el único previsto para ese mes. Además, recientemente se conoció otro feriado para noviembre, relacionado con la visita del papa León XIV al país.

El cambio que afecta al feriado del 12 de octubre

La principal novedad para este año está en el nombre con el que aparece la fecha en el calendario oficial. En 2025, el Gobierno nacional volvió a utilizar la denominación "Día de la Raza", en lugar de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", que había sido establecida en 2010.

El cambio se refleja en la información oficial y también en las comunicaciones de la actual administración. No modifica el carácter de feriado nacional de la jornada ni altera el descanso previsto.

El feriado nacional del 12 de octubre volvió a llamarse "Día de la Raza" (Imagen ilustrativa).

La denominación anterior había sido incorporada mediante el Decreto 1584/2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reemplazando el nombre "Día de la Raza" por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Cómo queda el fin de semana largo de octubre

El feriado será el lunes 12 de octubre 2026, por lo que se formará un descanso de tres días consecutivos. El esquema quedará compuesto por:

Sábado 10 de octubre.

Domingo 11 de octubre.

Lunes 12 de octubre, feriado nacional.

De esta manera, octubre tendrá un único feriado nacional y permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

No se trata solo de un cambio de nombre

El regreso de la denominación "Día de la Raza" vuelve a poner en el centro la manera en que Argentina presenta y recuerda la llegada de los europeos a América.

El nombre había sido reemplazado en 2010 por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", con una mirada que buscaba reconocer la historia y los derechos de los pueblos originarios.

Ahora, el gobierno de Milei volvió a utilizar la denominación histórica en el calendario oficial de feriados 2026.

Mientras "Día de la Raza" está asociado tradicionalmente con la llegada de Cristóbal Colón a América, la denominación usada desde 2010 buscaba promover una mirada más reflexiva sobre ese proceso histórico.

Por eso, aunque para quienes tienen el día libre el descanso no cambia, la denominación elegida vuelve a abrir el debate sobre cómo se cuenta la historia de América, qué lugar ocupan los pueblos originarios y qué mirada adopta el Estado frente a ese pasado.

Los próximos feriados y días no laborables de 2026

Después del descanso de octubre, el calendario todavía tiene varias fechas importantes antes de terminar el año.

Lunes 9 de noviembre : se anunció un nuevo feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

: se anunció un nuevo feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Lunes 23 de noviembre : será el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

: será el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. Lunes 7 de diciembre : habrá un día no laborable con fines turísticos.

: habrá un día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre : será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

: será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: se celebrará Navidad, que también es feriado nacional.

Así, todavía quedan cuatro feriados nacionales después del 12 de octubre, además del día no laborable del 7 de diciembre.