El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario

El lunes 12 de octubre será feriado en Argentina, pero la fecha conmemorativa llega con un cambio clave por decisión del Gobierno.

Se trata de una modificación que no altera los días de descanso, pero que tiene un trasfondo ideológico importante.

Con este feriado, los argentinos volverán a disfrutar de un fin de semana largo de tres días, el primero desde agosto.

Cuál es el cambio del Gobierno sobre el feriado del 12 de octubre

La novedad es que, al igual que en 2025, el Gobierno volvió a utilizar la denominación "Día de la Raza" en lugar de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

El cambio retoma el nombre histórico de la fecha, que había sido reemplazado en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante el Decreto 1584/2010.

Cómo afecta el cambio al calendario de descansos





La modificación es únicamente de denominación y no altera el carácter de feriado nacional ni los días de descanso previstos para octubre.

El calendario contempla un fin de semana largo de tres días, del sábado 10 al lunes 12.

Al tratarse de un feriado nacional, se aplican las reglas laborales correspondientes:

Descanso obligatorio: quienes no trabajen cobran su sueldo habitual.

Pago doble: si trabajan durante el feriado, corresponde cobrar el doble de una jornada normal.

Diferencia con un día no laborable: en esos casos, la decisión de trabajar queda en manos del empleador y la jornada se paga como un día común.

Cómo queda el fin de semana largo de octubre





El feriado del lunes 12 de octubre permitirá organizar tres días consecutivos de descanso en todo el país.

El calendario quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre: comienzo del fin de semana.

Domingo 11 de octubre: segundo día de descanso.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el "Día de la Raza".

De esta manera, octubre tendrá un fin de semana largo de tres días, ideal para organizar una escapada o aprovechar el tiempo libre.

El trasfondo ideológico del cambio de nombre

La vuelta de la denominación "Día de la Raza" reabre el debate sobre cómo se recuerda la llegada de los europeos a América y qué lugar ocupan los pueblos originarios en ese relato histórico.

En 2010, el cambio a "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" buscó promover una mirada centrada en el reconocimiento de las distintas culturas y el respeto por los pueblos originarios.

El lunes 12 de octubre es feriado nacional en Argentina por el "Día de la Raza" (Archivo).

La denominación actual recupera una expresión históricamente vinculada con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

El nombre anterior buscaba promover una reflexión sobre las consecuencias de la conquista y reconocer la diversidad cultural de los pueblos originarios.

Por eso, aunque el descanso no cambia, la decisión del Gobierno vuelve a poner en discusión el significado de esta fecha y la perspectiva desde la que el Estado presenta ese momento de la historia.

Así funcionarán los servicios públicos y los comercios durante el feriado

Durante el feriado nacional, la atención y los horarios de algunos servicios cambiarán, por lo que conviene tener en cuenta cómo funcionará cada sector.

Bancos: no habrá atención presencial, aunque seguirán disponibles los cajeros automáticos y el homebanking.

Administración pública y escuelas: las dependencias gubernamentales permanecerán cerradas y no habrá clases.

Comercios y supermercados: los negocios más pequeños podrían cerrar o reducir sus horarios, mientras que supermercados, shoppings, cines y locales gastronómicos podrían abrir.

Transporte público: colectivos, trenes y subtes funcionarán con cronograma de domingos o feriados.

Salud y emergencias: las guardias hospitalarias y los servicios esenciales, como seguridad y emergencias, mantendrán la atención habitual.

Cómo queda el calendario de feriados nacionales de 2026

Después del feriado de octubre, todavía habrá varias fechas para organizar descansos y posibles escapadas antes de fin de año.

Lunes 9 de noviembre: nuevo feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina.

a la Argentina. Lunes 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional , trasladado del viernes 20.

, trasladado del viernes 20. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María .

. Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.

De esta forma, el calendario todavía contempla varias oportunidades para descansar durante noviembre y diciembre.