El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: como se va a llamar ahora

El Gobierno realizó un cambio en el feriado del 12 de octubre, que será lunes y formará un fin de semana largo.

La modificación tiene que ver cambió la denominación de esta jornada de descanso, que volverá a llamarse "Día de la Raza".

Vale recordar que el mismo había sido cambiado en 2010. El nombre cambió pero la fecha mantiene su carácter de feriado nacional.

Por qué cambió el nombre

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el decreto 1584/2010 cambió la denominación por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

La fecha fue presentada como una conmemoración hacia la diversidad étnica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de pueblos originarios.

Ahora, el Gobierno de Javier Milei volvió a incorporar el nombre histórico en el calendario.

Qué representa la fecha

El 12 de octubre está relacionado con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento importante que marcó la conquista y colonización del continente.

Cuándo será el feriado

Este año, el 12 de octubre cae en un lunes, por lo cual se podrá disfrutar de un fin de semana largo.

Quedaría así:

Sábado 10: fin de semana.

Domingo 11: fin de semana.

Lunes 12: feriado nacimiento.

La fecha se mantiene como feriado nacional, quienes tengan que trabajar ese día estarán alcanzados por las condiciones correspondientes.