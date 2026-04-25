El Gobierno confirmó cuándo empiezan las vacaciones de invierno en cada provincia

Si bien resta un tiempo para que lleguen las vacaciones de invierno para los chicos, muchos padres ya miran las hojas del calendario escolar 2026 para saber cuándo llegará el descanso en cada provincia.

Para este año, el receso escolar estará fijado en el mes de julio, pero las fechas no son iguales en todo el país, ya que cada región tiene autonomía para establecer su propio cronograma educativo dentro de los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

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Es por eso que conviene tenerlas claras con tiempo, sobre todo, si hay un viaje o una actividad planificada en familia.

Las fechas del receso, provincia por provincia

En tanto, las vacaciones de invierno tendrán una duración de dos semanas en todos los niveles educativos, y las fechas, según el calendario oficial publicado por el Ministerio de Capital Humano, son las siguientes:

Buenos Aires y CABA: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Chaco y Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe: del 6 al 17 de julio.

del 6 al 17 de julio. Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán: del 13 al 24 de julio

Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa.

¿Cuándo vuelven a clases?

Por otra parte, y una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia.

En Buenos Aires y CABA , las vacaciones finalizan el viernes 31 de julio, por lo que las clases se retoman el lunes 3 de agosto .

y , las vacaciones finalizan el viernes 31 de julio, por lo que las clases se retoman el . En Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Mendoza , San Juan y San Luis , el receso concluye el viernes 17 de julio y el regreso a clases es el lunes 20 de julio .

, , , , y , el receso concluye el viernes 17 de julio y el regreso a clases es el . Para el resto de las provincias con receso del 13 al 24 de julio, la vuelta se da el lunes 27 de julio.

Esta información ayudará a millones de familias que planean con anticipación un viaje, un descanso o alguna actividad durante el receso invernal escolar.

Un dato útil para estudiantes

En este marco, las familias pueden gestionar la Ayuda Escolar Anual a través de la plataforma Mi ANSES, un beneficio de pago único destinado a acompañar los gastos educativos.

Si bien no tiene relación directa con el receso invernal, el período de vacaciones puede ser un buen momento para ponerse al día con trámites y documentación escolar antes de que arranque el segundo semestre.



